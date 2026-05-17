Alerta por tormentas eléctricas en CDMX: ¿En qué alcaldías y a qué hora va a llover HOY 17 de mayo?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este domingo se pronostican chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo en el Valle de México.

Las lluvias que se registratán en Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Ciudad de México son resultado de un canal de baja presión del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Durante la tarde de este domingo se tiene previsto un ambiente cálido con incremento de nubosidad y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la CDMX y el EdoMex, con posibilidad de estar acompañadas de descargas eléctricas.

La temperatura máxima estimada para la capital es de 28 a 30 grados Celsius; la temperatura mínima estimada es de 14 grados Celsius; y se pronostica viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima 17 mayo Valle de México ı Foto: SMN

Alcaldias con alerta por lluvia y tormentas eléctricas 17 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este domingo el ambiente será muy caluroso y el cielo estará despejado, con aumento de nublados por la tarde.

Asimismo, apuntó que se prevén intervalos de chubascos que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo, y se estima que estas comiencen a registrarse a partir de las 15:00 horas.

El Boletín Meteorológico para la Ciudad de México indica que la temperatura comenzará a ascender a partir del mediodía; además, se espera que la actividad eléctrica y lluvias se registren en las 16 alcaldías de la CDMX.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente muy #caluroso y cielo #despejado con aumento de nublados por la tarde.



Se prevén intervalos de #chubascos, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de #granizo.



🌡#Temperatura máxima: 28 °C… pic.twitter.com/c2b7aYvslc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 17, 2026

El pronóstico para cada una de las alcaldías es el siguiente:

Álvaro Obregón: Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius, y una temperatura mínima de 14 grados Celsius Azcapotzalco: Se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius, y una temperatura mínima de 16 grados Celsius Benito Juárez: Se pronostica una temperatura máxima de 28 grados Celsius, y una temperatura mínima de 15 grados Celsius Coyoacán: Se pronostica una temperatura máxima de 29 grados Celsius, y una temperatura mínima de 15 grados Celsius Cuajimalpa: Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius, y una temperatura mínima de 14 grados Celsius Cuauhtémoc: Se pronostica una temperatura máxima de 29 grados Celsius, y una temperatura mínima de 15 grados Celsius Gustavo A. Madero:Se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius, y una temperatura mínima de 16 grados Celsius Iztacalco: Se pronostica una temperatura máxima de 29 grados Celsius, y una temperatura mínima de 15 grados Celsius Iztapalapa: Se pronostica una temperatura máxima de 29 grados Celsius, y una temperatura mínima de 15 grados Celsius La Magdalena Contreras: Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius, y una temperatura mínima de 14 grados Celsius Miguel Hidalgo: Se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius, y una temperatura mínima de 16 grados Celsius Milpa Alta: Se pronostica una temperatura máxima de 25 grados Celsius, y una temperatura mínima de 13 grados Celsius Tláhuac: Se pronostica una temperatura máxima de 28 grados Celsius, y una temperatura mínima de 15 grados Celsius Tlalpan: Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius, y una temperatura mínima de 13 grados Celsius Venustiano Carranza: Se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius, y una temperatura mínima de 16 grados Celsius Xochimilco: Se pronostica una temperatura máxima de 27 grados Celsius, y una temperatura mínima de 14 grados Celsius

Pronóstico del clima 17 mayo por alcaldías ı Foto: SMN

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