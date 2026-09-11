El jueves 10 de septiembre de 2026 José Luis Esparza, conocido popularmente como El Piturris, fue asesinado a balazos mientras atendía su taquería familiar en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, Sonora. Este hecho dejó consternada a la comunidad digital y local, pues era una figura querida.

El ataque ocurrió en plena jornada laboral, cuando el creador de contenido se encontraba sirviendo tacos de cabeza de res en el negocio Los Güichos, tradición heredada de su abuelo.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, en el lugar se encontraron casquillos calibre .40, y el agresor habría escapado en una motocicleta. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la detención de algún sospechoso.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su dolor por la pérdida de José Luis Esparza, El Piturris.

¿Quién era El Piturris, José Luis Esparza, el influencer asesinado en Sonora?

José Luis Esparza, de 37 años, era un creador de contenido de Ciudad Obregón, Sonora. Conocido como El Piturris, se convirtió en un referente local gracias a sus publicaciones en Facebook e Instagram, donde compartía videos sobre reuniones, fiestas, música regional y aspectos cotidianos de su vida.

Además de Facebook, el influencer tenía presencia en YouTube, donde subía canciones y contenidos relacionados con su afición por la música regional. En una de sus publicaciones llegó a compartir una fotografía junto al cantante Régulo Caro.

El Piturris también era conocido por su participación en La Guarida Podcast, un proyecto sonorense en el que participaba junto a otros creadores de contenido como Huicho OBR.

Aunque su popularidad en redes sociales crecía, José Luis Esparza nunca dejó de lado su oficio como taquero. Trabajaba en Los Güichos, un negocio de tacos de cabeza de res que formaba parte de la tradición familiar iniciada por su abuelo.

La última publicación de José Luis Esparza El Piturris

La última publicación en Instagram de El Piturris, José Luis Esparza, tiene fecha del 8 de septiembre de 2026. El influencer documentó la fuerte lluvia de Ciudad Obregón, Sonora, donde residía, mientras manejaba su camioneta.

Tras el anuncio de su muerte, sus seguidores han llenado de comentarios de despedida y condolencias este post. Algunos comentarios son: “Extrañaremos sus piturriaventuras”, “Qdep hasta el cielo compa piturris”, “En paz descanses, gracias por el saludo del último en vivo”.

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