¿Qué hay detrás del VIDEO de Fofo Márquez siendo cambiado de penal?

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede observar a Rodolfo “Fofo” Márquez siendo trasladado a otro penal, y en La Razón te compartimos la historia detrás de este hecho.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra al creador de contenido “Fofo” Márquez siendo trasladado por elementos de Custoria Penitenciaria luego de ser agredido en el Penal de Barrientos.

En dicho video se puede ver al creador de contenido preguntándole a los custodios a dónde lo llevan, y al inresarlo a una unidad le colocan esposas en las muñecas y tobillos, mientras “Fofo” continúa preguntando “¿a dónde vamos?”

Tras ser agredido en Penal de Barrientos, el Influencer Fofo Márquez fue captado en video siendo trasladado al penal de Texcoco, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/hRk58ta8fE pic.twitter.com/NYZElxc9OD — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) September 6, 2026

Además de este video, de nueva cuenta comenzó a circular un video en el que se puede observar a custodios agrediendo físicamente al creador de contenido, mientras este se encuentra de espaldas con la cara hacia la pared.

En el vide se puede escuchar a “Fofo” llorando mientras es agredido físicamente, y mientras esto ocurre el creador de contenido diciendo “ya, por favor” para detener las agresiones en su contra.

Vídeo || “No se merece esto”’ denuncian que golpiza a “Fofo” Márquez refleja prácticas en cárceles ¿Estás de a acuerdo en su liberación? pic.twitter.com/C5cczwinV4 — MVR Noticias (@MVRNoticias) March 30, 2026

¿Qué hay detrás de los videos del Fofo Márquez?

Una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), emitida el 31 de enero del 2025, señala que Rodolfo “N” fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Texcoco.

Asimismo, precisan que este traslado fue una medida preventiva por parte de la SSEM, derivada del video en el que se puede apreciar a “personal de custodia” agrediendo al creador de contenido.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México, no va a tolerar este tipo de acciones que atentan contra los derechos humanos de los internos. En apego a la ley, ya se realizan los procesos administrativos y legales correspondientes” se lee en el comunicado.

Comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Edomex sobre Rodolfo "N" ı Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

¿Cuándo sale Fofo Márquez de la cárcel?

Desde mayo del 2025, el influencer Fofo Márquez cuenta con una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión por la agresión física que realizó en contra de una mujer en febrero del 2024; además, por reparación de daño material deberá pagar un monto de 36 mil 400 pesos por concepto de tratamiento psicológico.

El Segundo Tribunal de Alzada en Material Penal del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, confirmó que Rodolfo “N” es responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Por tanto, se estima que el creador de contenido deberá permanecer recluido en el CPRS Molino de Flores, ubicado en Texcoco, hasta el año 2041, conforme lo establecido en su sentencia.

Secuencia de imágenes de la agresión de 'Fofo' Márquez a Edith "N" ı Foto: Especial

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