El creador de contenido conocido como Fofo Márquez, vuelve a llamar la atención al denunciar las condiciones que presuntamente enfrenta dentro del Penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México, donde se encuentra recluido tras ser sentenciado por tentativa de feminicidio. Sin embargo, en redes algunas personas creen que es IA o que el influencer miente.

Además, se especula que Fofo tiene acceso a un teléfono celular en prisión. “Han hecho lo que han querido conmigo”, señaló en una llamada con su amigo el influencer Mr.TV.

Fofo Márquez revela en supuesta llamada que sufrió presunto abuso y extorsión en prisión | VIDEO

La denuncia fue difundida el 26 de junio de 2025, a través de una llamada telefónica que fue publicada por la cuenta de TikTok del influencer Mr.TV. En la grabación, Fofo Márquez conversa con el también influencer Dominguero y, entre sollozos, expresa que ya no soporta el trato que recibe en prisión. Relató que los maltratos comenzaron desde su traslado del penal de Texcoco a Barrientos. Según su testimonio, ha sido víctima de golpizas, amenazas y extorsiones por parte tanto de internos como de custodios.

“Me estaban extorsionando con dos millones, ya subieron a cinco. Me dejaron colgado sin bóxer, sin nada, y me estuvieron golpeando“, denunció Fofo, quien también aseguró que intentaron infectarlo con hepatitis. Mencionó que su estado de salud ha empeorado debido a la falta de atención médica y una alimentación deficiente.

“Han hecho lo que han querido conmigo”, señaló.

“Está bien feo esto, yo no pertenezco aquí, la gente sabe que no soy delincuente, yo sé que no estuvo bien lo que hice pero no es para tanto, ya no quiero vivir”, explicó Fofo Márquez.

El influencer Fofo Márquez tendría acceso a un teléfono celular en prisión

Estas declaraciones surgen poco después de otra controversia: el también influencer Maurg1 compartió que una seguidora le hizo llegar capturas de pantalla con presuntos mensajes de contenido sexual, enviados desde una cuenta secundaria atribuida a Fofo Márquez.

En esos mensajes, el propio Márquez habría respondido con frases como “ya vi que me acusaste“. De comprobarse que estos mensajes se originaron dentro del penal, se confirmaría una violación a los reglamentos internos, que prohíben expresamente el uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad.

La situación se volvió aún más cuestionable cuando la cuenta verificada de Facebook de Fofo Márquez mostró actividad reciente con una publicación del 24 de junio de 2025, lo que incrementó las dudas sobre el uso de redes sociales desde su celda.

¿Fofo Márquez está libre? ı Foto: Facebook

¿Por qué el influencer Fofo Márquez está en prisión?

El influencer, de 27 años, fue condenado en 2024 a 17 años de prisión tras comprobarse que agredió físicamente a una mujer en vía pública. En la conversación telefónica, reconoció la gravedad de sus actos: “Yo sé que no estuvo bien lo que hice“, aunque también afirmó que ”la gente sabe que no soy delincuente" y que no merece el trato que ha recibido.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ni la Secretaría de Seguridad del Estado de México han emitido comunicados oficiales sobre estas nuevas acusaciones.