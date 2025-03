Fofo Márquez podría salir de prisión de ‘manera inmediata’, dice su abogado

Fofo Márquez, el influencer condenado a 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio, podría salir de la cárcel de manera inmediata, según lo reveló su abogado.

Cabe recordar que en enero del 2025, el Fofo Márquez fue sentenciado por golpear brutalmente a Edith “N” en un estacionamiento en el Estado de México en febrero del 2024, tras un incidente vehicular.

Actualmente recluido en el Penal de Texcoco, el abogado Víctor Rivera señaló al programa de YouTube El Chisme TV que están buscando reclasificar el delito por el cual fue condenado, lo que permitiría una posible liberación inmediata.

¿Por qué podría salir de prisión el Fofo Márquez?

Víctor Rivera, abogado del creador de contenido, explicó que el equipo legal planea interponer un amparo para modificar la sentencia y reducir los años de prisión. Según sus palabras: “Tienen que interponer un amparo en cuanto a la resolución donde dictan la cantidad de años que fue sentenciado”.

Además, Rivera sostuvo que el delito por el que fue sentenciado no era tentativa de feminicidio, sino lesiones agravadas.

“La clasificación jurídica no es la correcta, no es feminicidio, efectivamente es un delito de lesiones agravadas que no tienen nada que ver con la conducta de feminicidio”, destacó.

El abogado añadió que la decisión de clasificarlo como feminicidio podría haberse debido a la presión social generada por el caso, y que las autoridades del Estado de México actuaron de esa forma “para tener un punto a favor a nivel de la crítica de las personas”.

Si el amparo tiene éxito y el delito es reclasificado, el Fofo Márquez podría obtener una reducción significativa en su condena e incluso su liberación inmediata, aunque el proceso podría prolongarse por varios años, dependiendo de la resolución de los magistrados federales.

Según Rivera, “Si se reclasifica el delito, la cantidad de años y la libertad de Fofo Márquez sería de manera inmediata”.