Ring Royale reunirá este marzo a personalidades del espectáculo, influencers y atletas en un mismo escenario, donde demostrarán su fuerza mental y física frente a millones de personas.

Una de las peleas de box que están programadas es la de Chuy Almada y Alberto Del Río, misma que se perfila como uno de los duelos más atractivos de la noche.

Desde la conferencia de prensa del martes, el influencer y el luchador potosino se hicieron de palabras, pues el famoso conocido como El Patrón ninguneó a Chuy al llamarlo “el desconocido internacional”. Los ánimos se calentaron durante un momento, pero el creador de contenido aseguró que todo se arreglará en el cuadrilátero.

¿Quién es Chuy Almada, el influencer que peleará en Ring Royale?

Chuy Almada, cuyo nombre real es Jesús Almada, es un influencer y boxeador mexicano originario de Navojoa, Sonora. A sus 37 años, ha construido una sólida trayectoria en el mundo del fitness como entrenador personal y creador de contenido digital, donde comparte rutinas, consejos de entrenamiento y motivación.

Actualmente Chuy Almada cuenta con más de 4.5 millones de seguidores en YouTube y más de 2.9 millones en TikTok. Mientras que en Instagram acumula más de 1.4 millones.

Su popularidad en Internet creció gracias a su participación en el reality show Exatlón Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los competidores más queridos por su disciplina y carisma.

Además, en septiembre de 2025 el influencer representó a México en Exatlón Cup, donde compitió contra atletas de todo el mundo.

En el ámbito personal, se sabe que Chuy Almada está casado con Diana Avilés, quien también crea contenido fitness. La pareja tiene dos hijos pequeños.

¿Cuándo peleará Chuy Almada contra El Patrón en Ring Royale?

El combate entre Chuy Almada y Alberto del Río, conocido como El Patrón, se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Este enfrentamiento es uno de los más esperados del evento Ring Royale, un concepto impulsado por el conductor regiomontano Poncho de Nigris.

Entre los enfrentamientos del Ring Royale 2026, se encuentran: