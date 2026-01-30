Pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral: ¿Cuánto cuestan los boletos para Ring Royale?

Ring Royale celebrará este 15 de marzo su primera edición y una de las peleas más esperadas del público es la de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, dos mujeres que han tenido conflictos en el pasado y que al parecer serán resueltos sobre el ring.
Y es que recordemos la ocasión en la que Marcela Mistral buscó humillar a Karely Ruiz duranta la emisión de un programa de televisión regiomontano, momento que dio de qué hablar y que incluso ellas mencionaron en los últimos años, donde la esposa de Poncho de Nigris reveló que sus comentarios fueron ordenes de producción.
¿Cuándo es la pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral?
La pelea entre la modelo y la conductora es el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, a las 18:00 horas.
Precio de los boletos para la pelea de Karely vs Marcela
Los accesos de Ring Royale tienen un costo que va desde los 377 pesos hasta los 4 mil 563 de acuerdo con la zona en la que quieras ver el evento. Los boletos ya están a la venta en la página de Superboletos, donde se puede consultar el precio según el lugar al que quieras acceder:
- VIP: 4,563
- Ring side: 4,197
- Diamante: 3,703
- Retractil oro: 2,636
- Doritos: 1,883
- Osel: 1,883
- Coke Studio: 1,883
- McCormick: 1,883
- Barrera platino: 1,883
- Megacable: 1,569
- Plus Ultra: 1,569
- Banco Azteca: 1,569
- Barrera oro: 1,569
- Bar & Grill Oro: 1,381
- Super palco: 1,381
- Butaca oro: 1,067
- Butaca platino: 1,067
- Preferente platino: 729
- Preferente: oro: 729
- Luneta platino: 565
- Luneta oro: 565
- Discapacitados: 565
- Balcón: 377
Este evento se llevará a cabo en Monterrey y habrán varias celebridades que van a tener diversos encuentros en el ring, los cuales son:
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
- Abelito vs Bull Terrier
- El Patrón vs Chuy Almada
- Georgiana vs Velvetine
- La Kyliezz vs Alexis Mvgler
- Adame vs Trejo