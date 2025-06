Marcela Mistral revela que Poncho de Nigris ‘la obligó a tener una cesárea’ | VIDEO

En la reciente emisión del podcast Parejas Disparejas de Marcela Mistral y Poncho de Nigris, hubo una revelación que ha generado polémica, pues la esposa del empresario reveló que él “la obligó” a tener a su primer hijo por cesárea, algo que sorprendió a muchos, quienes ahora señalan al famoso por violencia obstétrica.

Marcela Mistral revela que Poncho de Nigris no la dejó tener un parto natural

A pesar de que generalmente el cómo dar a luz suele ser una decisión de la mujer, ya que ella es quien debe enfrentar la recuperación de cada método, Poncho de Nigris decidió por Marcela Mistral cuando tuvieron a su primer hijo, una noticia que desató críticas en redes sociales.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral ı Foto: larazondemexico

El comentario surgió mientras la pareja platicaba con Karely Ruiz, donde se tocaba el tema de la maternidad y cuánto tiempo tarda un cuerpo en postparto en recuperarse de dar a luz.

“¿Tú tuviste parto natural o cesárea? Yo cesárea. ¿Quién dijo que tuviera cesárea? ¿Quién me obligó a que tuviera cesárea?“, fue el cuestionamiento de Marcela, que comenzó a señalar a su esposo. ”Yo estaba chiquilla, verde e indefensa, inocente, y tú me dijiste: ‘Cesárea, cesárea’”, contó.

Ante ello, para defenderse el actor indicó que “era para que no te desgarraras nada”, mientras que Karely argumentó que un parto natural tiene una recuperación más rápida.

“Me mandó a la porra y luego ya todos tuvieron que...”, comenzó a decir Mistral antes de ser interrumpida por su esposo, quien prefirió cambiar el tema de conversación y burlarse de Karely Ruiz replicando un chiste de Internet sobre el nacimiento del hijo de la influencer.

“Cuando critican a tus hijos no te gusta. No te gusta que critiquen a sus hijos, pero critica a los ajenos”, expresó Karely algo molesta, siendo respaldada por Marcela Mistral, quien no hizo más comentarios en torno al parto de sus hijos.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el uso de cesáreas sea estrictamente por cuestiones médicas, pues de lo contrario aumentan los riesgos y las complicaciones en el post parto.

También es importante que sea la mujer quien tome la decisión, sobre todo cuando no existe un riesgo médico inminente. Una cesárea no pedida podría generar traumas y afectar el vínculo materno-infantil.

Podcast de Poncho de Nigris con Marcela Mistral (minuto 19:50)