Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, acusó a Marcela Mistral de ser responsable del distanciamiento familiar con su hijo, quien previamente había expresado su deseo de alejarse de su madre por su salud mental.

En una reciente transmisión en vivo, Leticia criticó a Marcela, diciendo sarcásticamente: “Te felicito, Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia”.

Estas palabras hacen referencia a los problemas familiares que Poncho de Nigris ha compartido públicamente, incluido su distanciamiento con Leticia y su hija Ivana debido a diferencias económicas, específicamente, por la fiesta de XV años de Ivana, que Leticia afirma que no fue costeada por Poncho.

Además, la señora Leticia dijo que Marcela tiene un mal carácter y afirmó que necesita medicamentos para regular su comportamiento.

“Ella tiene un carácter muy fuerte, se controla porque toma medicamento”, explicó.

Del mismo modo narró algunas situaciones en las que se sintió incómoda por los malos tratos que recibió de Marcela Mistral, como en un cumpleaños celebrado a Ponchito y durante una gala para La Casa de los Famosos México, donde era el turno de Leticia salir al aire y Marcela “hizo su berrinche, hizo sus cosas ahí”, porque quería estar en la transmisión.

La mamá de Poncho de Nigris acusa a Marcela Mistral de separar a su familia: ‘Ya sacaste a todos de la casa’. ı Foto: Captura de pantalla IG @leticiagdenigris

¿Qué ha dicho Poncho de Nigris sobre la situación?

A pesar de los comentarios de su madre, Poncho de Nigris ha intentado mantener distancia de su familia, expresando en varias ocasiones la necesidad de preservar su bienestar emocional.

En una entrevista, Poncho aseguró: “Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina”.

Esto dejó claro el doloroso distanciamiento que enfrenta con su madre, quien sigue manifestando públicamente su descontento y frustración por la situación.

Este conflicto familiar ha sido una constante en la vida de Poncho de Nigris, quien ha tenido que lidiar con las críticas de su madre a través de las redes sociales, mientras intenta manejar su carrera y su bienestar personal.

Leticia Guajardo continúa criticando a Marcela Mistral, quien, según ella, ha influido negativamente en su relación con Poncho, agregando: “Vas a ver cómo te va a ir con Poncho”.

La situación parece lejos de resolverse, y tanto Poncho como su madre siguen siendo el centro de las controversias familiares, haciendo públicas sus diferencias a través de los medios.