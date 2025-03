Mamá de Gala Montes le responde a Poncho de Nigris: ‘Mugrosos tus hijos’

Crista, mamá de Gala Montes, sigue envuelta en escándalos después de aceptar la entrevista con Adrián Marcelo. La mujer ha reaccionado a los recientes comentarios de Poncho de Nigris, quién criticó duramente a la mujer por haber hablado con uno de los grandes enemigos de su propia hija.

El público se sorprendió ante la noticia de que la mamá de Gala Montes había aceptado darle una entrevista a Adrián Marcelo quién le prometió una gran cantidad de dinero por platicar con ella. La condición que ella habría puesto para aceptar, habría sido no hablar mal de su hija, pero es poco probable que esto no suceda.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Crista Montes?

El empresario opinó sobre la decisión de la señora por aceptar la polémica entrevista con Adrián Marcelo: "Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se presto a eso por mi*rda y por dinero“, expresó.

Mencionó también que por situaciones como esas, es válido alejarte de las personas, sin importar si son parte de la familia, padres o no. “Los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así”, indicó.

“Que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal”, sentenció.

El hombre incluso advirtió a Adrián Marcelo que no tratara de hacer eso con su familia, a pesar de que él también ha enfrentado polémicas con su propia madre: “Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, dijo.

Mamá de Gala Montes reacciona contra Poncho de Nigris

A través de su cuenta de Instagram, la famosa publicó una historia en la que dejó ver que no le agradó nada lo que comentó el regiomontano, pues se lanzó en su contra. Le dijo:

“A mi no me faltes al respeto, puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo, pero mugrosos tus hijos. Yo no te tengo miedo chamaquito cagu*ngue, refiérete así a tu familia, a mi háblame de usted, yo a ti no te conozco“, expresó.