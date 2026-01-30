Hermano del Canelo hace sudar a Karely Ruiz en el ring | VIDEO

Karely Ruiz no quiere perder en su pelea contra Marcela Mistral en el evento Ring Royale el próximo 15 de marzo, por lo que ha comenzado de manera formal su preparación física para dar un show memorable.

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz compartió que se encuentra en preparación para la pelea contra Marcela Mistral y que trae apoyo pesado, pues la acompaña en sus entrenamientos Ramón ‘Inocente’ Álvarez, hermano del boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Hermano del Canelo entrena con Karely Ruiz

El también boxeador aparece en los videos difundidos de la celebridad, donde la podemos ver alistarse y posteriormente sobre el ring mientras practica diversos movimientos y golpes, luciendo bastante enfocada.

Tuve la oportunidad de entrenar con @boxeoalvarez y wow no saben todo lo que aprendí , me va a ayudar en mi preparación para mi pelea este 15 de marzo. Aquí hay ganas de ganar, vamos por otra victoria y como siempre agradeciendo a todo mi fandom por su apoyo GRACIASSSS", escribió la famosa.

En el video, podemos ver el momento en que Inocente ayuda a Karely a ponerse la cinta y los guantes antes que nada, para aparecer juntos después en el ring y se ve la acompaña durante su sesión de puñetazos. Después, lo vemos utilizando un peto para terminar la experiencia de manera explosiva.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Karely Ruiz practica el boxeo, pues ya en el año 2025 tuvo una pelea amateur en el evento Stream Fighters, al cual entró mientras seguía en postparto.

En ese entonces, la modelo también compartía sus entrenamientos como una manera de demostrar a sus seguidores que se estaba tomando el boxeo con la seriedad necesaria. Su esfuerzo concluyó en que se alzara con la victoria de dicha pelea en octubre del 2025.