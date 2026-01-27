Pelea Alfredo Adame vs Carlos Trejo: Precios de boletos para el evento de Ring Royale

Alfredo Adame y Carlos Trejo tienen un pleito que lleva más de 20 años en el medio artístico, han intentado pelear en años anteriores, pero por diversas razones la pelea no se ha llevado a cabo en el ring, se ha quedado en pleitos callejeros y hasta en golpes y manotazos en una conferencia de prensa.
Pero este 2026 la esperada pelea sí se llevará a cabo y será una de las estelares del show Rings Royale, en el que varios famosos, influencers, actrices, actores y conductores de televisión se van a subir al ring para demostrar quién manda en la lona.
¿Cuándo es la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo?
La pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo será el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, a las 18:00 horas.
¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de Adame vs Carlos Trejo?
Los boletos para el Ring Royale para ver la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo van de los $377 pesos al $4,563 pesos, estos son los precios más baratos y más caros, respectivamente.
Los boletos ya están a la venta en la página de Superboletos, en donde se puede consultar exactamente el precio por lugar:
- VIP: 4,563
- Ring side: 4,197
- Diamante: 3,703
- Retractil oro: 2,636
- Doritos: 1,883
- Osel: 1,883
- Coke Studio: 1,883
- McCormick: 1,883
- Barrera platino: 1,883
- Megacable: 1,569
- Plus Ultra: 1,569
- Banco Azteca: 1,569
- Barrera oro: 1,569
- Bar & Grill Oro: 1,381
- Super palco: 1,381
- Butaca oro: 1,067
- Butaca platino: 1,067
- Preferente platino: 729
- Preferente: oro: 729
- Luneta platino: 565
- Luneta oro: 565
- Discapacitados: 565
- Balcón: 377
Todas las peleas del Ring Royale
Como ya se mencionó en este evento que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, habrá muchas celebridades que van a tener encuentros en el ring, entre los que destacan Karely Ruiz, Alberto del Río El Patrón, entre otros más. Aquí la lista completa de las peleas:
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
- Abelito vs Bull Terrier
- El Patrón vs Chuy Almada
- Georgiana vs Velvetine
- La Kyliezz vs Alexis Mvgler