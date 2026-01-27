Pelea Alfredo Adame vs Carlos Trejo: Precios de boletos para el evento de Ring Royale

Alfredo Adame y Carlos Trejo tienen un pleito que lleva más de 20 años en el medio artístico, han intentado pelear en años anteriores, pero por diversas razones la pelea no se ha llevado a cabo en el ring, se ha quedado en pleitos callejeros y hasta en golpes y manotazos en una conferencia de prensa.

Pero este 2026 la esperada pelea sí se llevará a cabo y será una de las estelares del show Rings Royale, en el que varios famosos, influencers, actrices, actores y conductores de televisión se van a subir al ring para demostrar quién manda en la lona.

¿Cuándo es la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo será el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, a las 18:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de Adame vs Carlos Trejo?

Los boletos para el Ring Royale para ver la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo van de los $377 pesos al $4,563 pesos, estos son los precios más baratos y más caros, respectivamente.

Los boletos ya están a la venta en la página de Superboletos, en donde se puede consultar exactamente el precio por lugar:

VIP: 4,563

Ring side: 4,197

Diamante: 3,703

Retractil oro: 2,636

Doritos: 1,883

Osel: 1,883

Coke Studio: 1,883

McCormick: 1,883

Barrera platino: 1,883

Megacable: 1,569

Plus Ultra: 1,569

Banco Azteca: 1,569

Barrera oro: 1,569

Bar & Grill Oro: 1,381

Super palco: 1,381

Butaca oro: 1,067

Butaca platino: 1,067

Preferente platino: 729

Preferente: oro: 729

Luneta platino: 565

Luneta oro: 565

Discapacitados: 565

Balcón: 377

Todas las peleas del Ring Royale

Como ya se mencionó en este evento que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, habrá muchas celebridades que van a tener encuentros en el ring, entre los que destacan Karely Ruiz, Alberto del Río El Patrón, entre otros más. Aquí la lista completa de las peleas:

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Abelito vs Bull Terrier

El Patrón vs Chuy Almada

Georgiana vs Velvetine

La Kyliezz vs Alexis Mvgler