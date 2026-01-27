Ring Royale: Todo sobre la épica pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Ring Royale ha anunciado una pelea que podría ser una de las mas esperadas en la historia actual de la cultura pop mexicana, pues desde hace años ha existido la fuerte rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, la cual está muy cerca de quedar resuelta.

La cuenta oficial de Ring Royale dio a conocer que entre las peleas confirmadas para la velada está la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo. “Por fin, la pelea que todo México quiere ver. Dos leyendas. Una rivalidad de años. Un solo ring”, expresó.

Algunas de las reacciones por la pelea de box son:

"Con esto si superó a Supernova".

"Esa pelea va a estar increíble“.

"Ahí nos vemos. Voy full Aldo, Adame y Abelito".

“Es todo Poncho, fuiste el único que lo logró Adame vs Trejo”.

“Por fin se logró el tan esperado tiroooooooo”.

La pelea de box del torneo entre influencers y artistas organizado por Poncho de Nigris se llevará a cabo este 15 de marzo en la Arena Monterrey y contará con peleas de diversas celebridades como Aldo de Nigris, El Abelito y Karely Ruiz, entre otros.

“Al ‘cara de memela enfrijolada’ lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces y se ha rajado. Dos veces me dejó colgado, dos veces no se presentó”, declaró Adame. “Dicen los productores que ahora sí ya lo convencieron, entonces ya está”. Por su parte, Trejo señaló: “El show es show, y lo mío va muy neta. El tipo va a subir y te puedo asegurar que va a bajar con mucho dolor”, expresó.

⭐️ #CarlosTrejo advierte que no bajará vivo del ring #AlfredoAdame tras el enfrentamiento que el llamado “Cazafantasmas” ahora si tendrá con el actor en el combate de 🥊#RingRoyale 👑 el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.



📹 Arturo González pic.twitter.com/0e34rDtA9T — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) January 26, 2026

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La tensión entre ambos personajes salió a la luz en una entrevista concedida por el actor en la que remontó el inicio de su conflicto con el caza fantasmas a dos décadas atrás, pues contó que él ayudó a que su libro Cañitas fuera Best Seller.

También aseguró que el éxito de un programa suyo donde hablaban de varias cosas incluyendo fenómenos paranormales, generó el enfado de Trejo, quien se considera una autoridad en el ramo de la investigación paranormal.

Además, acusó al ‘Cazafantasmas de México’ de iniciar una campaña de desprestigio en su contra. Después, en 2022, hubo un enfrentamiento entre ambos, donde Carlos Trejo señaló a Alfredo Adame a no acudir a una pelea que tenían pactada.

Alfredo Adame y Carlos Trejo ı Foto: Especial