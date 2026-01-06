Karely Ruiz rifa liposucción: Fecha y requisitos para participar en el sorteo

Karely Ruiz no solo ha sido una de las modelos más destacadas de OnlyFans y una reconocida creadora de contenido, pues también ha demostrado su deseo de agradecer a seguidores con gestos que han dado de qué hablar.

Recientemente, Karely Ruiz anunció a sus seguidores que le regalará a una de sus seguidoras una liposucción completamente gratuita, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

“Saben que siempre todo lo que hago es de corazón y el saber qué puedo hacer que una mujer sea feliz con una lipo, me da mucha alegría”, compartió en redes sociales. Asimismo, sentó las bases para participar en el sorteo.

Aunque no reveló la fecha exacta, sí indicó que el sorteo se llevará a cabo en el mes de febrero y posteriormente, hizo una publicación donde le preguntó a sus seguidoras porqué les gustaría ser las ganadoras de la dinámica.

“¿Por qué les gustaría ganarse la lipo? las estaré leyendo, quiero ver qué cambio tendría una cirugía en sus vidas”, expresó la influencer, con lo que dejó ver que desea otorgarle el premio a una persona que considere que se lo merezca.

Tampoco explicó cuál serla la manera exacta de participar, por lo que utilizará los comentarios de sus seguidoras para tomarlas en cuenta en la rifa.

Algunos de los comentarios de las seguidoras de Karely Ruiz en redes sociales por la rifa de una liposucción fueron: