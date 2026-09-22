Belinda vive momentos de terror en su jet privado, ¿qué sucedió? | VIDEO

Belinda encendió las redes sociales después de que se hizo viral un video en el que la cantante aparece visiblemente asustada por intensas turbulencias durante un vuelo en su jet privado.

El público de la artista se preocupó por el video, al pensar que el mismo había sucedido después de ofrecer un concierto de Mentiras: All Stars. Sin embargo, cabe mencionar que estas imágenes no son recintes.

¿Qué le pasó a Belinda en su jet privado?

Aunque el video de Belinda asustada por la turbulencia de su jet se hizo viral en las últimas horas, en realidad se trató de una situación que la cantante sufrió junto a su equipo en el año 2022.

Uno de los detalles clave para notar que el material no es reciente es que la artista luce una cabellera rubia en lugar de castaña, como la que luce desde hace varios meses por la serie de HBO Max, Carlota, que hasta hace poco seguía en producción.

Las recientes publicaciones de redes sociales, señalan que la famosa habría vivido momentos de angustia durante un reciente vuelo privado. Junto con su equipo, la artista estaba escuchando música tranquilamente.

😱Belinda la intérprete de Mentiras All Star pasó un momento de terrible angustia en un vuelo privado cuando las turbulencias hicieron de las suyas! ✈️ pic.twitter.com/z9Nsx8YX6R — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 21, 2026

Sin embargo, después de unos momentos comienzan las turbulencias que generan que Belinda se agarre de donde puede y comienzan a haber gritos y risas. Al final, la cantante dice “llegamos, pensé que no la íbamos a contar”, declara.

En publicaciones anteriores del mismo video, se revela que el incidente ocurrió en agosto de 2022. De momento, usuarios en redes sociales han mostrado confusión sobre si el material era actual o no; algunas reacciones fueron:

“¿Ya es wera de nuevo?"

“Y de fondo Enter Sandman… quizá el piloto andaba haciendo head bang",

“Ese video es viejo”.

“Por algo el porcentaje de accidentes aéreos es mayor en aviones privados o de menor tamaño”.

“Eso fue hace bien harto”.

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