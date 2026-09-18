Cazzu estalla contra Christian Nodal: ‘Los ataques han empeorado’

Después de que Christian Nodal realizara una publicación en la que niega ser deudor alimentario y estar en contra de la Ley Cazzu que busca evitar que los padres ausentes o deudores alimentarios puedan bloquear trámites esenciales de identidad y movilidad de sus hijos, la cantante Argentina ha emitido un mensaje al respecto.

Fue a través de sus redes sociales como Instagram que El Forajido compartió un comunicado en el que aseguraban que la narrativa sobre el abandono del artista hacia su hija Inti era completamente falso.

Mensaje del equipo de Nodal sobre la Ley Cazzu ı Foto: Captura de pantalla IG starmediaconsulting

“El amparo NO cuestiona el contenido de la propuesta, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”, expresaba el comunicado del equipo de Christian Nodal: “No hay evidencia de que el señor Nodal haya incumplido sus obligaciones ni de que haya impedido que su hija viaje o que su madre trabaje”.

Cazzu se defiende ante comunicado de Nodal

A través de su cuenta de X, Cazzu publicó un texto extenso en el que hablaban sobre las declaraciones del padre de su hija. “Viéndome obligada a defenderme una vez más…“, aclaró ella.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere”, declaró sobre su situación legal con su ex.

Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

Asimismo, ha señalado que ha enfrentado situaciones que ha tenido que afrontar pese a no estar de acuerdo: “Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imagina”, acusó.

En referencia directa al texto realizado por el equipo de Nodal, declaró: “Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es. Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan”.

“Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar”, lamentó.

Finalmente, ella dijo que mantendrá su apoyo a las leyes a favor de las mujeres “porque si a mi me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.

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