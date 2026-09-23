Banda El Recodo da show en las calles de Londres y la policía los corre

La Banda El Recodo, considerada una de las agrupaciones más emblemáticas de la música regional mexicana, sorprendió a turistas y transeúntes al ofrecer un espectáculo improvisado en las calles de Londres, llevando así, un pedacito de la cultura nacional a Europa.

Luego de un show en el recinto KOKO, el grupo se instaló cerca del Tower Bridge, donde interpretó algunos de sus éxitos frente a una multitud que se reunió rápidamente para escucharlos. Sin embargo, la presentación terminó de abruptamente pues la policía local intervino para dispersar al público y pedirles que se retiraran.

El momento fue captado en video y luego difundido en redes sociales, donde se volvió viral.

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VIDEO | Banda El Recodo da show en las calles de Londres y la policía los corre

La Banda El Recodo inició su actuación en plena calle de Londres con entusiasmo y de inmediato se creó un ambiente festivo que atrajo a decenas de personas. Videos difundidos en redes sociales muestran a la agrupación sinaloense tocando con toda su energía mientras los asistentes coreaban y grababan el momento desde el otro lado de la calle.

La situación cambió cuando agentes de la policía londinense se acercaron para detener el espectáculo. Los oficiales argumentaron que la presentación no contaba con permisos y que el flujo de peatones en la zona se veía afectado.

Ante la insistencia de las autoridades, los integrantes de Banda El Recodo decidieron concluir su show y abandonar el lugar. El público incluso abucheó a la policía como una forma de expresar su molestia con la interrupción.

😱🎵 ¡Y que los corren!

🎶🇬🇧 La banda 'El Recodo' se encontraba en tierras inglesas cuando les pareció oportuno improvisar un concierto gratuito cerca del 'Tower Bridge', en Londres; sin embargo, a la policía del lugar no le pareció su idea y los invitó a retirarse del sitio.… pic.twitter.com/jJ7pj2qVtn — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 23, 2026

No es la primera vez que Banda El Recodo vive algo así

En mayo de 2024, Banda El Recodo decidió compartir su música con el público asiático dando un concierto gratuito en la calle Center Gai, en Shibuya, Japón. Pese a que decenas de personas se acercaron a los músicos para grabarlos y bailar con las melodías, la policía interrumpió el espectáculo y ellos obedecieron las instrucciones.

La agrupación sinaloense se encontraba en aquel país debido a que el 4 de mayo se presentaron en la Explanada de Odaiba, lugar icónico de la bahía de Tokio, en el evento Festival de camino a Latinoamérica.

🚨Resulta que la Banda el recodo anda aquí en Japón y pues bueno ayer paseando por Shibuya como regresaban de un evento se les ocurrió hacer un mini show ahí mismo en la calle y dicen las malas lenguas que los detuvo la policía 👮‍♀️ 🤦🏻‍♀️ 🚨 #bandaelrecodo Aunque suenan genial 🙌🏻 pic.twitter.com/aIjSMOZ4ie — Ruti San (@SanRuti) May 3, 2024

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