Lyn May se disfraza de Chun Li de Street Fighter y el VIDEO se vuelve viral

Lyn May se hizo viral tras aparecer disfrazada como Chun Li, el icónico personaje de Steet Fighter, para una campaña de publicidad con la reconocida marca de comida Fud. El video promocional no tardó en hacerse viral y desató diversas reacciones en redes sociales.

Y es que la vedette de 73 años de edad cuyo nombre real es Liliana Mendiola Mayanes, ha detacado a través de los años en Internet por su personalidad irreverente y sus operaciones estéticas que transformaron su rostro.

En su juventud, la artista fue considerada como una de las mujeres más bellas del entretenimiento en México, pero todo cambió cuando le inyectaron aceite de cocina en el rostro, engañada bajo la promesa de que se trataba de un tratamiento estético para mantenerse joven.

Lyn May se disfraza de Chun Li y se hace viral

En redes sociales, se hizo viral el anuncio que muestra a Lyn May caracterizada como Chun Li, un personaje icónico de Street Fighter que ha destacado por su fuerza y espectacular físico a través de los años.

En el video, podemos ver bajo una estética ochentera y con escenarios como los del videojuego original, a la vedette acapulqueña realizando poses y haciendo ataques como el personaje que interpreta en ese momento e incluso, en un momento se le ve realizando un split.

Que alguien le suba el sueldo al de Marketing de Fud...o que se lo tripliquen, no se pero denle un premi.



Lyn May para la campaña de Street fighter como Chun-Li es algo que se siente CORRECTISIMO @ParamountMexico pic.twitter.com/AOIeoLpcqO — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 12, 2026

“Hadduoken de sabor”, promociona ella al hablar de la pizza edición especial de Street Fighter. “Gana la batalla al antojo”, dice y al final la muestra disfrutando de la pizza mientras espera por una nueva ronda.

El público apremió que Lyn May siga siendo parte de la conversación actual, aunque otros también la criticaron. Te dejamos algunas reacciones a su aparición como Chun Li.

“Es para destacar que esa señora efectivamente hace el SPLIT, no es edición ni IA, es una de vedette profesional”.

“Alch qué bueno que Lyn May sigue en los medios”.

“El mejor comercial que he visto, alaver la IA”.

“Compite con Jackie Chun Li”.

“Excelente comercial, ¡un genio el publicista gamer!”

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