El origen del meme del duende bailando Rumpelstiltskin 1987 que aterra en redes | VIDEO

Uno de los memes virales de Internet es el del duende bailando llamado Rumpelstiltskin, el cual está horrorizando en las redes con sus expresiones creepy y su baile que parece salido de una antigua película de los 80.

Se trata de un video en el que está una mujer joven y bella en un granero y de repente llega el duende bailarín le muestra su baile y llena el lugar de oro.

La doncella besa al duende y éste se transforma en un apuesto príncipe.

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El video se ha viralizado porque causa terror y también porque algunos usuarios han asegurado que este duende bailarín y el video viral pertenecen a un fragmento de una película, pero en realidad ese no es su origen sino otro.

Origen del video del duende bailando Rumpelstiltskin

Todo sucedió porque el pasado 26 de agosto de 2026, cuando tres cuentas de Instagram publicaron el video de la doncella y el duende bailarín que simulaba la estética de una película de los años 80.

Pero en realidad este clip no pertenece a ninguna película real, sino es un contenido creado con Inteligencia Artificial.

El video se empezó a viralizar, pero no fue sino hasta el 29 de septiembre cuando una cuenta de TikTok lo compartió como meme en el que decía: “Los sueños que tengo cuando compro melatonina barata” y ahí fue el primer impulso para viralizarlo.

Pero su verdadero boom fue en el mes de octubre cuando una cuenta de X publicó el video con la canción de “Tip toe wing in my Jawwwdinz” del rapero Riff Raff y este clip con esa música fue la que captó la atención de todo Internet.

El video fue tomado en todo Internet para memes de bromas, sobre sueños o situaciones surrealistas, pero realmente es IA y no es ningún fragmento de película como lo ha creído la mayoría de los usuarios.

Además, después de su viralización han salido más video de este duende Rumpelstiltskin en el que habla o tiene otras tomas distintas a las del video viral.

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