Aleks Syntek pospone gira por Europa tras ser diagnosticado con ‘trastorno psicótico’ | VIDEO

A unas semanas de que Aleks Syntek protagonizara lo que muchos calificaron como un “brote psicótico”; el músico mexicano anunció que su próxima gira por Europa sería pospuesta por una recomendación médica.

De este modo, el cantante de ‘Corazones invencibles’ mostró una constancia médica con la que confirma que presenta un “trastorno psicótico no especificado”, por lo que se le recomendó evitar los vuelos aéreos largos.

Aleks Syntek pospone gira por trastorno psicótico

A través de su cuenta de Instagram, Aleks Syntek apareció en redes sociales nuevamente para avisar sobre que pospondrá sus próximas presentaciones por Europa, que formaban parte de la gira ‘Total Syntek Tour’

“La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar las fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes, no se desesperen”, aseguró el músico en un video.

Además, aseguró que en el futuro dará las nuevas fechas de sus presentaciones en Europa y aclaró que sí se presentará en México. “Si adquiriste boletos para alguna de las fechas del tour y decides solicitar la devolución de tu entrada, podrás realizarla por el mismo medio en el que la compraste”, escribió en la publicación.

Junto con la noticia, el músico adjuntó un documento del médico psiquiatra Luis Solís Rojas, donde dice: “El señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, a quien atiendo en mi consulta privada, presenta un trastorno psicótico no especificado”, aclaró.

“Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026″, avisó sobre el tiempo que tardará el músico en encontrarse mejor.

En el mensaje, el médico menciona que la medida es “mientras avanza en su recuperación y logra una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual”, referente a su trastorno.

Fue el pasado 15 de septiembre que Aleks Syntek acaparó los titulares después de que estalló contra el público en pleno concierto y en los días siguientes siguio dando declaraciones que generaron preocupación sobre su estado de salud mental.

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