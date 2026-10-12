Detienen a Selma Blair; la acusan de tratar de abrir la puerta de un avión en pleno vuelo

La actriz Selma Blair fue detenida este domingo 11 de octubre después de protagonizar un incidente a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York, por lo que fue arrestada al aterridar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

¿Qué hizo Selma Blair en el avión antes de ser detenida?

La artista de 54 años de edad fue arrestada por agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria y trasladada a un hospital para recibir atención médica, según informaron medios locales.

🚨 Selma Blair allegedly caused chaos aboard a Delta Airlines flight -- punching one flight attendant and biting another after trying to open the plane's door in the middle of the flight. pic.twitter.com/YnfqQEjRsN — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Esto sucedió después de que supuestamente golpeara a un asistente de vuelo y mordiera a otro después de tratar de abrir la puerta en pleno vuelo, por lo que tuvo que ser inmovilizada.

Los registros de las comunicaciones de emergencia citados por medios estadounidenses describieron lesiones menores, entre ellas una nariz ensangrentada y marcas de mordedura.

También se reportó que la artista golpeó su cabeza contra un tabique del avión mientras las fuerzas de seguridad aguardaban en tierra.

De acuerdo con declaraciones del representante de Selma Blair a TMZ, el comportamiento de la famosa se le ha atribuido a una emergencia médica y que recibió atención médica al aterrizar, por lo que ya se encuentra estable.

Pese a esto, durante el traslado en ambulancia al hospital, Blair habría pateado reiteradamente en la cabeza a un agente de la Policía de la Autoridad Portuaria. El medio también informó que, una vez en el centro médico, habría agredido a una enfermera.

Según los reportes difundidos por medios estadounidenses, dos auxiliares de vuelo habrían sufrido lesiones y uno de ellos habría sido trasladado a un hospital para someterse a estudios adicionales.

Además, Delta informó que el vuelo aterrizó antes de lo previsto, pero afortunadamente no hubo contratiempos operativos.

Frente a esto, Selma Blair enfrenta dos cargos de agresión, relacionados con los presuntos ataques al agente policial y a la enfermera. El FBI investiga el incidente y Blair permanece internada para recibir atención médica.

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