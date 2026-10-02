Aleks Syntek lanza preocupante mensaje sobre su equipo: ‘Han matado a mis músicos’; ¿qué pasó?

El cantante mexicano Aleks Syntek volvió a generar inquietud entre sus seguidores pues este viernes publicó un mensaje alarmante en redes sociales que se volvió viral de inmediato.

El intérprete de “Duele el Amor” y “Te soñé” compartió en Instagram un breve texto en el que reveló supuestos ataques contra sus músicos y personal de trabajo. La publicación, provocó una ola de preguntas y especulaciones sobre lo que realmente quiso expresar, ya que muchos usuarios aseguran que no es un mensaje literal.

Aleks Syntek lanza preocupante mensaje sobre su equipo de trabajo: ‘Han matado a mis músicos’; ¿qué pasó?

En su cuenta oficial de Instagram, Aleks Syntek escribió este viernes: “Han matado a mis músicos y amigos por una guitarra para revenderla. Han matado a mi staff e ingenieros por un cable. México, déjanos trabajar a los artistas por favor”.

El mensaje, dirigido a sus más de 391 mil seguidores, generó preocupación inmediata y comentarios que pedían aclaraciones sobre el estado de salud de su equipo de trabajo.

Mensaje de Aleks Syntek sobre su equipo de trabajo ı Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento, el cantante Aleks Syntek no ha ofrecido más detalles sobre los hechos a los que se refiere. Algunos internautas interpretaron sus palabras como un recuerdo de episodios violentos que han afectado a la comunidad artística en años recientes.

Por ejemplo, hace un mes, luego del asesinato de Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a su familia y una trabajadora del hogar, el intérprete de “Duele el Amor” expresó su indignación y tristeza por la pérdida de su colega.

Otras personas señalaron que podría tratarse de una metáfora para denunciar la inseguridad que enfrentan los músicos en el país.

Esta declaración Aleks Syntek se suma a las polémicas recientes que rodean al artista, desde su reacción en el concierto del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, hasta transmisiones en vivo donde ha hecho comentarios sobre personalidades como Paola Rojas, Hugo Sánchez y el reguetón.

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