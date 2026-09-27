¿Cuál es la canción más escuchada de Aleks Syntek tras aumentar sus reproducciones en Spotify?

Alex Syntek expresó en más de una ocasión su descontento hacia las tendencias musicales actuales; sin embargo, después de protagonizar un reciente escándalo por declaraciones que muchos consideran que pertenecía a una campaña de marketing, sus escuchas en plataformas digitales se han disparado.

Reproducciones de Aleks Syntek en Spotify en las nubes tras escándalo

Después de la polémica generada por el supuesto “brote psicótico” del músico, declaraciones en un concierto el pasado 15 de septiembre y extrañas publicaciones en sus redes sociales, el músico registró un aumento de un millón y medio de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify tras el lanzamiento de su canción Masepum, dónde incursiona en el reggaetón.

Aleks Syntek parecía en picada y levantó el vuelo. Registró un aumento de 1 millón y medio de oyentes mensuales en #Spotify tras su presentación en la Benito Juárez. Ayer lanzó un nuevo sencillo de #reguetón. ¿Momento de euforia o estrategia de marketing? pic.twitter.com/vS8zkFRd0z — Nacho Lozano (@nacholozano) September 26, 2026

Su canción más escuchada al momento sigue siendo uno de sus clásicos, ‘Duele el Amor’ en colaboración con Ana Torroja. La misma registra 313 millones 307 mil 596 escuchas hasta el momento de la redacción de esta nota.

Le siguen otros temas destacados de su carrera como ‘Intocable’, ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’, ‘Por Volverte a Ver’ y ‘Corazones Invensibles’. Todos ellos de hace años que el público ha recordado como una muestra del talento del famoso que desconcertó a muchos en las últimas semanas.

Para este 27 de septiembre de 2026, la plataforma de Spotify marca de manera pública que el músico tiene 7.4 millones de oyentes mensuales. El artista regresó además al top semanal de artistas en México.

Por su parte, su canción Masepum con Moncho Chavea tiene actualmente 392 mil visualizaciones solo en la plataforma de YouTube, más de la mitad de los suscriptores del canal oficial de Syntek en la platforma roja.

En YouTube, el video musical de ‘Duele el Amor’ es el más visto de todo su canal, publicado hace 17 añs y con 145 millones de vistas. Lo sigue el tema ‘Tu recuerdo divono con Los Ángeles Azules’, de hace 11 años con 65 millones.

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