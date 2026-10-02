Premios Ariel 2026: Cuándo, dónde ver la premiación y lista de nominados

Tras tres ediciones fuera de la capital, los Premios Ariel regresan a la Ciudad de México para celebrar lo mejor del cine nacional. La gala número 68 reunirá a cineastas, actores, actrices y productores en una noche que promete ser histórica, con la entrega del Ariel de Oro a Rosita Arenas, figura emblemática del cine mexicano.

No te pierdas la ceremonia, que coincide con el aniversario 80 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), y descubre en La Razón cuándo y dónde puedes seguir la transmisión, así como la lista de nominados.

Premios Ariel 2026: Dónde y cuándo ver la premiación

La ceremonia de los Premios Ariel 2026 se realizará el sábado 3 de octubre en los Estudios Churubusco, en CDMX, con 49 películas compitiendo en 25 categorías.

La transmisión en vivo comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por TNT Latinoamérica, HBO Max Latinoamérica, Televisión Mexiquense y Canal Catorce, para que todo el país pueda presenciar una de las noches más importantes para el cine mexicano.

¡El cine mexicano llega a más audiencias! 🎥📺



🗓 Este 3 de octubre podrán sintonizar los #PremiosAriel de la @AcademiaCineMx a través de sus señales de tv pública.



🕰 Súmate a esta gala a las 7:00 p. m. pic.twitter.com/gKR8Wg6WOh — Red México (@laREDMX) October 2, 2026

Lista de nominados a los Premios Ariel 2026

Mejor Película

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

En el camino

La libertad de Fierro

O último azul

Vainilla

Mejor Dirección

David Pablos — En el camino

Ernesto Martínez Bucio — El diablo fuma

Gabriel Mascaro — O último azul

Lucía Gajá — Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini — La reserva

Mejor Actriz

Ángela Molina — Cosmos

Diana Sedano — Juana

Emma Dib — La eterna adolescente

Mónica del Carmen — Las mutaciones

Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas

Mejor Actor

Andrés Catzín — Cosmos

Ernesto Rocha — Adiós, amor

Hoze Meléndez — Cocodrilos

Mauricio Isaac — Café Chairel

Osvaldo Sánchez — En el camino

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez — Cocodrilos

Margarita Sanz — Juana

Ángeles Cruz — Las locuras

Ruth Ramos — La eterna adolescente

Teresita Sánchez — Cocodrilos

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa — El diablo fuma

Héctor Kotsifakis — Pérdida total

Manuel Cruz Vivas — Cocodrilos

Mariano López Sosa — En el camino

Roberto Sosa — Las locuras

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila — Vainilla

Carolina Guzmán — La reserva

Donovan Said — El diablo fuma

Laura Uribe Rojas — El diablo fuma

Víctor Miguel Prieto Simental — En el camino

Mejor Cortometraje de Animación

Azulesepia

Desdoblándome

Te prometo violencia

Teatro Secreto

Wing Shop

Mejor Cortometraje

Documental La mar

Las voces del despeñadero

Mácula

Mujer de barro

Toda la vida para siempre

Mejor Cortometraje de Ficción

Azul

Crónica menor

Oc ni temiki (sigo soñando)

Techiq

Una torreta en llamas

Mejor Diseño de Arte

Belén Estrada — En el camino

Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Ileana Martínez Ruiz — Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas — Juana

Ezra Buenrostro — Aún es de noche en Caracas

Salvador Parra — Vainilla

Mejor Edición

Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá — Vidas en la orilla

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta — El diablo fuma

Jonathan Pellicer — En el camino

Jorge Márquez — Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda — O último azul

Mejores Efectos Especiales

Arturo Vázquez — Contraataque

Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña — Un cuento de pescadores

José Martínez Josh — Mujeres del alba

Luis Ambriz — Cocodrilos

Ricardo Arvizu — Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Visuales

Amet Ramos — Un cuento de pescadores

Gaston Álvarez — Autos, mota y rocanrol

Jorge Palma Bermúdez — En el camino

María José Straffon — Soy Frankelda

Paula Siqueira y Raúl Ratón Luna — Aún es de noche en Caracas

Mejor Fotografía

Germinal Roaux e Inti Briones — Cosmos

Guillermo Garza — O último azul

Juan Pablo Ramírez — Aún es de noche en Caracas

Moritz Tessendorf — La reserva

Ximena Amann — En el camino

Mejor Guion Adaptado

Javier Peñalosa y Mariana Chenillo — Los dos hemisferios de Lucca

Jimena Montemayor Loyo — Mujeres del alba

Jorge Hernández Aldana — La sombra del catire

Jorge Ramírez-Suárez — Las mutaciones

Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro — Aún es de noche en Caracas

Mejor Guion Original

David Pablos — En el camino

Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata — El diablo fuma

Gabriel Mascaro y Tibério Azul — O último azul

Germinal Roaux — Cosmos

Pablo Pérez Lombardini — La reserva

Mejor Largometraje de Animación

La gran historia de la filosofía occidental

Soy Frankelda

Mejor Largometraje Documental

Brigada 2045

Gaza, la franja del exterminio

La libertad de Fierro

Llamarse Olimpia

Vidas en la orilla

Mejor Maquillaje

Adam Zoller — En el camino

Alejandra Velarde — Vainilla

Gerardo Muñoz — Un cuento de pescadores

Karina E. Monroy — Autos, mota y rocanrol

Karina Rodríguez — Aún es de noche en Caracas

Mejor Música Original

Andrea Balency-Bearn — En el camino

María Giménez Cacho Goded — Juana

Memo Guerra — O último azul

Yolihuani Curiel Balzareti — Brigada 2045

YOM — La reserva

Mejor Ópera Prima

Cocodrilos — J. Xavier Velasco

El diablo fuma... — Ernesto Martínez Bucio

Juana — Daniel Giménez Cacho

La reserva — Pablo Pérez Lombardini

Vainilla — Mayra Hermosillo

Mejor Película Iberoamericana

Belén — Argentina

La misteriosa mirada del flamenco — Chile

Los domingos — España

Manas — Brasil

Un poeta — Colombia

Mejor Sonido

Alex de Icaza y David Montero — Autos, mota y rocanrol

Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero — Aún es de noche en Caracas

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti — O último azul

Carlos Cortés Navarrete, Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio — Brigada 2045

Denis Sechaud, Ivan Dumas y Raphaël Sohier — Cosmos

Mejor Vestuario

Brenda Gómez — Aún es de noche en Caracas

Felipe Criado — En el camino

Felipe Criado — Cosmos

Gilda Navarro — Vainilla

Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich — Autos, mota y rocanrol

Aquí una «probadita» de los cortometrajes nominados a los #PremiosAriel2026. 🎥



Gracias a la colaboración entre @laREDMX y @AcademiaCineMx, las señales de tv pública transmitirán cortos que van #RumboalAriel2026. 📺



¡Cierra este mes patrio sintonizando el talento mexicano! 🥳 pic.twitter.com/GMyWfcs3ot — Red México (@laREDMX) September 25, 2026

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