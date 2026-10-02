Premios Ariel 2026: Cuándo, dónde ver la premiación y lista de nominados

Tras tres ediciones fuera de la capital, los Premios Ariel regresan a la Ciudad de México para celebrar lo mejor del cine nacional. La gala número 68 reunirá a cineastas, actores, actrices y productores en una noche que promete ser histórica, con la entrega del Ariel de Oro a Rosita Arenas, figura emblemática del cine mexicano.
No te pierdas la ceremonia, que coincide con el aniversario 80 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), y descubre en La Razón cuándo y dónde puedes seguir la transmisión, así como la lista de nominados.
Premios Ariel 2026: Dónde y cuándo ver la premiación
La ceremonia de los Premios Ariel 2026 se realizará el sábado 3 de octubre en los Estudios Churubusco, en CDMX, con 49 películas compitiendo en 25 categorías.
La transmisión en vivo comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por TNT Latinoamérica, HBO Max Latinoamérica, Televisión Mexiquense y Canal Catorce, para que todo el país pueda presenciar una de las noches más importantes para el cine mexicano.
Lista de nominados a los Premios Ariel 2026
Mejor Película
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- La libertad de Fierro
- O último azul
- Vainilla
Mejor Dirección
- David Pablos — En el camino
- Ernesto Martínez Bucio — El diablo fuma
- Gabriel Mascaro — O último azul
- Lucía Gajá — Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini — La reserva
Mejor Actriz
- Ángela Molina — Cosmos
- Diana Sedano — Juana
- Emma Dib — La eterna adolescente
- Mónica del Carmen — Las mutaciones
- Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas
Mejor Actor
- Andrés Catzín — Cosmos
- Ernesto Rocha — Adiós, amor
- Hoze Meléndez — Cocodrilos
- Mauricio Isaac — Café Chairel
- Osvaldo Sánchez — En el camino
Mejor Coactuación Femenina
- Arcelia Ramírez — Cocodrilos
- Margarita Sanz — Juana
- Ángeles Cruz — Las locuras
- Ruth Ramos — La eterna adolescente
- Teresita Sánchez — Cocodrilos
Mejor Coactuación Masculina
- Bernardo Gamboa — El diablo fuma
- Héctor Kotsifakis — Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas — Cocodrilos
- Mariano López Sosa — En el camino
- Roberto Sosa — Las locuras
Mejor Revelación Actoral
- Aurora Dávila — Vainilla
- Carolina Guzmán — La reserva
- Donovan Said — El diablo fuma
- Laura Uribe Rojas — El diablo fuma
- Víctor Miguel Prieto Simental — En el camino
Mejor Cortometraje de Animación
- Azulesepia
- Desdoblándome
- Te prometo violencia
- Teatro Secreto
- Wing Shop
Mejor Cortometraje
- Documental La mar
- Las voces del despeñadero
- Mácula
- Mujer de barro
- Toda la vida para siempre
Mejor Cortometraje de Ficción
- Azul
- Crónica menor
- Oc ni temiki (sigo soñando)
- Techiq
- Una torreta en llamas
Mejor Diseño de Arte
- Belén Estrada — En el camino
- Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Ileana Martínez Ruiz — Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas — Juana
- Ezra Buenrostro — Aún es de noche en Caracas
- Salvador Parra — Vainilla
Mejor Edición
- Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá — Vidas en la orilla
- Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta — El diablo fuma
- Jonathan Pellicer — En el camino
- Jorge Márquez — Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda — O último azul
Mejores Efectos Especiales
- Arturo Vázquez — Contraataque
- Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña — Un cuento de pescadores
- José Martínez Josh — Mujeres del alba
- Luis Ambriz — Cocodrilos
- Ricardo Arvizu — Aún es de noche en Caracas
Mejores Efectos Visuales
- Amet Ramos — Un cuento de pescadores
- Gaston Álvarez — Autos, mota y rocanrol
- Jorge Palma Bermúdez — En el camino
- María José Straffon — Soy Frankelda
- Paula Siqueira y Raúl Ratón Luna — Aún es de noche en Caracas
Mejor Fotografía
- Germinal Roaux e Inti Briones — Cosmos
- Guillermo Garza — O último azul
- Juan Pablo Ramírez — Aún es de noche en Caracas
- Moritz Tessendorf — La reserva
- Ximena Amann — En el camino
Mejor Guion Adaptado
- Javier Peñalosa y Mariana Chenillo — Los dos hemisferios de Lucca
- Jimena Montemayor Loyo — Mujeres del alba
- Jorge Hernández Aldana — La sombra del catire
- Jorge Ramírez-Suárez — Las mutaciones
- Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro — Aún es de noche en Caracas
Mejor Guion Original
- David Pablos — En el camino
- Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata — El diablo fuma
- Gabriel Mascaro y Tibério Azul — O último azul
- Germinal Roaux — Cosmos
- Pablo Pérez Lombardini — La reserva
Mejor Largometraje de Animación
- La gran historia de la filosofía occidental
- Soy Frankelda
Mejor Largometraje Documental
- Brigada 2045
- Gaza, la franja del exterminio
- La libertad de Fierro
- Llamarse Olimpia
- Vidas en la orilla
Mejor Maquillaje
- Adam Zoller — En el camino
- Alejandra Velarde — Vainilla
- Gerardo Muñoz — Un cuento de pescadores
- Karina E. Monroy — Autos, mota y rocanrol
- Karina Rodríguez — Aún es de noche en Caracas
Mejor Música Original
- Andrea Balency-Bearn — En el camino
- María Giménez Cacho Goded — Juana
- Memo Guerra — O último azul
- Yolihuani Curiel Balzareti — Brigada 2045
- YOM — La reserva
Mejor Ópera Prima
- Cocodrilos — J. Xavier Velasco
- El diablo fuma... — Ernesto Martínez Bucio
- Juana — Daniel Giménez Cacho
- La reserva — Pablo Pérez Lombardini
- Vainilla — Mayra Hermosillo
Mejor Película Iberoamericana
- Belén — Argentina
- La misteriosa mirada del flamenco — Chile
- Los domingos — España
- Manas — Brasil
- Un poeta — Colombia
Mejor Sonido
- Alex de Icaza y David Montero — Autos, mota y rocanrol
- Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero — Aún es de noche en Caracas
- Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti — O último azul
- Carlos Cortés Navarrete, Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio — Brigada 2045
- Denis Sechaud, Ivan Dumas y Raphaël Sohier — Cosmos
Mejor Vestuario
- Brenda Gómez — Aún es de noche en Caracas
- Felipe Criado — En el camino
- Felipe Criado — Cosmos
- Gilda Navarro — Vainilla
- Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich — Autos, mota y rocanrol
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