Edición 68

Premios Ariel 2026: Cuándo, dónde ver la premiación y lista de nominados

La ceremonia tendrá lugar en los Estudios Churubusco, después de tres ediciones fuera de la capital; Rosita Arenas será galardonada con el Ariel de Oro

Premios Ariel 2026
Premios Ariel 2026 Foto: X @laREDMX/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

Tras tres ediciones fuera de la capital, los Premios Ariel regresan a la Ciudad de México para celebrar lo mejor del cine nacional. La gala número 68 reunirá a cineastas, actores, actrices y productores en una noche que promete ser histórica, con la entrega del Ariel de Oro a Rosita Arenas, figura emblemática del cine mexicano.

No te pierdas la ceremonia, que coincide con el aniversario 80 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), y descubre en La Razón cuándo y dónde puedes seguir la transmisión, así como la lista de nominados.

Premios Ariel 2026: Dónde y cuándo ver la premiación

La ceremonia de los Premios Ariel 2026 se realizará el sábado 3 de octubre en los Estudios Churubusco, en CDMX, con 49 películas compitiendo en 25 categorías.

La transmisión en vivo comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por TNT Latinoamérica, HBO Max Latinoamérica, Televisión Mexiquense y Canal Catorce, para que todo el país pueda presenciar una de las noches más importantes para el cine mexicano.

Lista de nominados a los Premios Ariel 2026

Mejor Película

  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)  
  • En el camino  
  • La libertad de Fierro  
  • O último azul  
  • Vainilla

Mejor Dirección

  • David Pablos — En el camino  
  • Ernesto Martínez Bucio — El diablo fuma
  • Gabriel Mascaro — O último azul  
  • Lucía Gajá — Vidas en la orilla  
  • Pablo Pérez Lombardini — La reserva

Mejor Actriz

  • Ángela Molina — Cosmos  
  • Diana Sedano — Juana  
  • Emma Dib — La eterna adolescente  
  • Mónica del Carmen — Las mutaciones  
  • Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas

Mejor Actor

  • Andrés Catzín — Cosmos  
  • Ernesto Rocha — Adiós, amor  
  • Hoze Meléndez — Cocodrilos  
  • Mauricio Isaac — Café Chairel  
  • Osvaldo Sánchez — En el camino

Mejor Coactuación Femenina

  • Arcelia Ramírez — Cocodrilos  
  • Margarita Sanz — Juana  
  • Ángeles Cruz — Las locuras  
  • Ruth Ramos — La eterna adolescente  
  • Teresita Sánchez — Cocodrilos

Mejor Coactuación Masculina

  • Bernardo Gamboa — El diablo fuma
  • Héctor Kotsifakis — Pérdida total  
  • Manuel Cruz Vivas — Cocodrilos  
  • Mariano López Sosa — En el camino  
  • Roberto Sosa — Las locuras

Mejor Revelación Actoral

  • Aurora Dávila — Vainilla  
  • Carolina Guzmán — La reserva  
  • Donovan Said — El diablo fuma
  • Laura Uribe Rojas — El diablo fuma
  • Víctor Miguel Prieto Simental — En el camino

Mejor Cortometraje de Animación

  • Azulesepia  
  • Desdoblándome  
  • Te prometo violencia  
  • Teatro Secreto  
  • Wing Shop

Mejor Cortometraje

  • Documental La mar  
  • Las voces del despeñadero  
  • Mácula  
  • Mujer de barro  
  • Toda la vida para siempre

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Azul  
  • Crónica menor  
  • Oc ni temiki (sigo soñando)  
  • Techiq  
  • Una torreta en llamas

Mejor Diseño de Arte

  • Belén Estrada — En el camino  
  • Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Ileana Martínez Ruiz — Autos, mota y rocanrol  
  • Daniela Rojas — Juana  
  • Ezra Buenrostro — Aún es de noche en Caracas  
  • Salvador Parra — Vainilla

Mejor Edición

  • Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá — Vidas en la orilla  
  • Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta — El diablo fuma
  • Jonathan Pellicer — En el camino  
  • Jorge Márquez — Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy  
  • Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda — O último azul

Mejores Efectos Especiales

  • Arturo Vázquez — Contraataque  
  • Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña — Un cuento de pescadores  
  • José Martínez JoshMujeres del alba  
  • Luis Ambriz — Cocodrilos  
  • Ricardo Arvizu — Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Visuales

  • Amet Ramos — Un cuento de pescadores  
  • Gaston Álvarez — Autos, mota y rocanrol  
  • Jorge Palma Bermúdez — En el camino  
  • María José Straffon — Soy Frankelda  
  • Paula Siqueira y Raúl Ratón Luna — Aún es de noche en Caracas

Mejor Fotografía

  • Germinal Roaux e Inti Briones — Cosmos  
  • Guillermo Garza — O último azul  
  • Juan Pablo Ramírez — Aún es de noche en Caracas  
  • Moritz Tessendorf — La reserva  
  • Ximena Amann — En el camino

Mejor Guion Adaptado

  • Javier Peñalosa y Mariana Chenillo — Los dos hemisferios de Lucca  
  • Jimena Montemayor Loyo — Mujeres del alba  
  • Jorge Hernández Aldana — La sombra del catire  
  • Jorge Ramírez-Suárez — Las mutaciones  
  • Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro — Aún es de noche en Caracas

Mejor Guion Original

  • David Pablos — En el camino  
  • Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata — El diablo fuma
  • Gabriel Mascaro y Tibério Azul — O último azul  
  • Germinal Roaux — Cosmos  
  • Pablo Pérez Lombardini — La reserva

Mejor Largometraje de Animación

  • La gran historia de la filosofía occidental  
  • Soy Frankelda

Mejor Largometraje Documental

  • Brigada 2045  
  • Gaza, la franja del exterminio  
  • La libertad de Fierro  
  • Llamarse Olimpia  
  • Vidas en la orilla

Mejor Maquillaje

  • Adam Zoller — En el camino  
  • Alejandra Velarde — Vainilla  
  • Gerardo Muñoz — Un cuento de pescadores  
  • Karina E. Monroy — Autos, mota y rocanrol  
  • Karina Rodríguez — Aún es de noche en Caracas

Mejor Música Original

  • Andrea Balency-Bearn — En el camino  
  • María Giménez Cacho Goded — Juana  
  • Memo Guerra — O último azul  
  • Yolihuani Curiel Balzareti — Brigada 2045  
  • YOM — La reserva

Mejor Ópera Prima

  • Cocodrilos — J. Xavier Velasco  
  • El diablo fuma... — Ernesto Martínez Bucio  
  • Juana — Daniel Giménez Cacho  
  • La reserva — Pablo Pérez Lombardini  
  • Vainilla — Mayra Hermosillo

Mejor Película Iberoamericana

  • Belén — Argentina  
  • La misteriosa mirada del flamenco — Chile  
  • Los domingos — España  
  • Manas — Brasil  
  • Un poeta — Colombia

Mejor Sonido

  • Alex de Icaza y David Montero — Autos, mota y rocanrol  
  • Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero — Aún es de noche en Caracas  
  • Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti — O último azul  
  • Carlos Cortés Navarrete, Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio — Brigada 2045  
  • Denis Sechaud, Ivan Dumas y Raphaël Sohier — Cosmos

Mejor Vestuario

  • Brenda Gómez — Aún es de noche en Caracas  
  • Felipe Criado — En el camino  
  • Felipe Criado — Cosmos  
  • Gilda Navarro — Vainilla  
  • Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich — Autos, mota y rocanrol

Te puede interesar:

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Ken Urker, novio de Gypsy Rose Blanchard
Esto se sabe

¿De qué murió Ken Urker, el novio Gypsy Rose Blanchard?


Google Reviews