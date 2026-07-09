En el camino arrasa en Premios Ariel; vuelven a la CDMX

DESPUÉS DE TRES AÑOS de realizar la ceremonia de premiación de los Ariel en Jalisco, la gala vuelve este 2026 a la Ciudad de México para conmemorar el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, anunció ayer el presidente de la institución, Daniel Hidalgo, durante el anuncio de los nominados de esta edición.

“En los próximos años seguiremos con esa ruta de celebrar la ceremonia en otros lugares de la República. Esta vez sí la trajimos a la Ciudad de México por el momento especial que, son los 80 años de la Academia”, comentó sin revelar la sede. Por error se dio a conocer que la gala será el 3 de octubre.

Entre otras novedades que se anunciaron destacó que se modernizó su sistema de selección de filmes nominados para agilizar el trabajo. De los 150 proyectos postulados, un algoritmo creado por expertos de la UNAM distribuyó 25 por ciento del total a cada jurado de manera aleatoria.

Este año, en la edición de los Ariel, En el camino, de David Pablos, encabeza las nominaciones al alcanzar 13, entre éstas la de Mejor Dirección. La cinta aborda la historia de amor entre un trailero y un joven.

Le sigue en nominaciones Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugás y Mariana Rondón, que aspira a nueve premios; después está El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio, con ocho.

Las nominadas a Mejor Película son El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), En el camino, La libertad de Fierro, O último azul y Vainilla.