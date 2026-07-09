Duna: Parte Tres será más intensa y más emocional

La espera terminó por unos minutos. El universo de Duna: Parte Tres abrió por primera vez sus puertas al mundo con un evento global de IMAX que enlazó simultáneamente a 10 ciudades, entre ellas la capital de nuestro país, donde prensa especializada, creadores de contenido y seguidores de la saga fueron los primeros en descubrir el nuevo tráiler y una escena inédita de la película.

La sorpresa llegó cuando Timothée Chalamet apareció sin previo aviso para acompañar al director Denis Villeneuve en una conversación virtual que dejó claro que el cierre de la historia de Paul Atreides será el más ambicioso.

El Dato: Duna: Parte Tres se filmó en formato IMAX y se estrenará el próximo 17 de diciembre a nivel internacional.

Desde el inicio de la transmisión, Villeneuve agradeció la respuesta de los asistentes conectados desde Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Toronto, Montreal, Londres, Berlín, Abu Dabi, Chicago y la capital mexicana, al tiempo que reconoció que el equipo continúa afinando los últimos detalles del filme.

“Estamos trabajando muy duro para terminar la película y ansiosos de compartirla con ustedes”, expresó.

El cineasta canadiense reveló que, después de concluir Duna: Parte Dos, su intención era alejarse por un tiempo de Arrakis, pero la historia no lo dejó.

“Empecé a despertarme en las noches con imágenes que se hacían cada vez más fuertes. Sentía la necesidad de terminar esta historia. Pensé que regresaría algunos años después, pero entendí que debía hacerlo ahora, impulsado por la pasión”, explicó.

Vieron la reacción del público de distintos lugares a través de pantallas. ı Foto: Redes sociales de la película

La decisión implicó romper con todo lo que ya había construido. “No quería caminar sobre nuestras propias huellas. Quería descubrir nuevas partes de Arrakis. Es una película mucho más intensa, más cercana al thriller y mucho más emocional. Sigue siendo Duna, pero tiene un ritmo diferente”, adelantó.

La emoción aumentó cuando Timothée Chalamet apareció inesperadamente en la transmisión. Su participación no había sido anunciada y la reacción del público mexicano fue una de las más efusivas de toda la conexión.

“Es una emoción casi infantil. México, siempre transmite una energía increíble”, dijo mientras sonreía al escuchar los aplausos de la CDMX.

El protagonista confesó que despedirse de Paul Atreides fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Ha sido el privilegio de mi vida. Fue un viaje increíble”, señaló.

Sobre los nuevos integrantes del elenco, entre ellos Robert Pattinson, aseguró que “son extraordinarios” y adelantó que el público encontrará interpretaciones “impresionantes”.

Denis Villeneuve destacó que nunca estuvo dispuesto a renunciar a uno de los elementos esenciales de la saga: el desierto real. “Arrakis es un personaje. Era indispensable filmar en el desierto. Fue un reto enorme”, aseguró.

Por su parte, Chalamet agregó: “Cada mañana en el desierto era inspiradora. Sentías la energía del lugar”.