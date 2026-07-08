Conejo y bombero, ¿Qué tienen que ver con Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia fue el primer revelado de La Casa de los Famosos México 2026, pero algunas decisiones de la producción al momento de dar pistas sobre su participación hicieron durar bastante al público.

El anuncio mostraba varios elementos que habían marcado su carrera, como el traje de época que utilizó en Amor Real o un letrero de XV años en referencia a su actuación estelar en la telenovela Quinceañera con Adela Noriega.

¿Qué tienen que ver el conejo y el bombero con Ernesto Laguardia?

El conejo y el bombero fueron pistas clave utilizadas por la producción de La Casa de los Famosos México para confirmar que Ernesto Laguardia sería uno de los participantes del programa de telerrealidad.

El bombrero era una referencia a su participación en la telenovela Desencuentro (1997), donde Laguardia interpretó a un bombero. Para este papel, el famoso se preparó en serio, ya que incluso se certificó y entrenó seriamente.

La telenovela fue producida por Ernesto Alonso. La historia se centra en Victoria (Daniela Castro), quien, tras la muerte de su padre, pierde su fortuna y vive un triángulo amoroso entre el empresario Andrés (Juan Ferrara) y Luis (Ernesto Laguardia), un hombre pobre pero con un buen corazón.

Por otro lado, el conejo, se decía que en cierto modo, el conejo guardaba relación con su trabajo en producciones infantiles y telenovelas con gran presencia de niños, como Gotita de amor (1998), Amigos x siempre (2000) y Aventuras en el tiempo (2001).

De este modo, el conejo representa de cierto modo, las infancias que tocó con sus actuaciones en las exitosas novelas para niños que fueron grandes éxitos de la época.

Sin embargo, según el creador de contenido llamado Rubén Saucedo, Ernesto Laguardia eligió el conejo, así como una zebra, para representar a sus hijos, pues a la mayor, Bárbara, le regaló un conejo cuando era chica.

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