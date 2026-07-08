Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 sigue con las sorpresas. Después de anunciar a Ernesto Laguardia y a Karina Torres como los dos primeros habitantes de la cuarta temporada del programa, ahora se reveló a Ximena Herrera como la tercera confirmada del programa.

Su participación fue confirmada a través de una transmisión en vivo este miércoles a las 8:30 horas, como se ha ido haciendo desde este lunes. Sin embargo, en lugar de Galilea Montijo, el encargado de la revelación fue Diego de Erice.

Una vez más, la noticia no fue inesperada por el público, quienes comenzaron a mencionar a Ximena Herrera desde que la cuenta oficial del reality show compartió las pistas sobre el tercer revelado, con varios detalles que apuntaban a la boliviana.

El video incluía un paisaje que al parecer es La Paz, Bolivia. Asimismo, podíamos ver un vestido de red al frente con tela negra satinada idéntico al que utilizó la famosa en 2022 cuando obtuvo un Emmy gracias a su participación en la serie Buscando a Frida.

Y dentro de la máquina de garra veíamos un perrito similar al que tiene, además de elementos relacionados con la actuación. La mujer era maquillada, quizás en referencia a su faceta como modelo con las que comenzó su carrera.

Antes de la revelación, sus redes sociales ya se habían llenado de mensajes de quienes la señalaban como la tercera temporada, que celebraban que la podremos ver en una nueva etapa dentro de un programa de telerrealidad.

Carla Ximena Herrera Bowles nació el 5 de octubre de 1979 en La Paz, por lo que actualmente tiene 46 años de edad. Es una actriz, modelo y cantante boliviana radicada en México, reconocida por su participación en series como El Señor de los Cielos y novelas como La Madrastra o Ni contigo ni sin ti.

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