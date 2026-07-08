¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Sufre recaída y envía preocupante mensaje sobre su salud | VIDEO

Yolanda Andrade publicó este miércoles un nuevo video en el que actualizó respecto a su estado de salud, pues compartió el dolor que experimenta por la esclerosis lateral amiotrófica que le fue diagnosticada en 2025 y cambió su vida.

La conductora ha generado preocupación en ocasiones anteriores, pues ha sido hospitalizada de manera constante en los últimos años y en cada reaparición, el público nota más detalles que dejan ver un deterioro físico.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Ahora, fue a través de sus redes sociales que Yolanda Andrade se sinceró con el público. "Aquí estoy, lo que quedó de mí, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor, lo peor es que ahora es el otro ojo", compartió a sus seguidores.

La famosa fue vista visiblemente afectada y con un parche en el ojo. “Mi cabeza está sufriendo mucho dolor, mi cabeza, mis costillas, toda la carrocería”, agregó la famosa mientras permanece recostada en su cama.

Su vestimenta dejó ver que por ahora, no se encuentra hospitalizada, por lo que muchos asumieron que puede estar atravesando por algo relativamente común para ella, pero que ha escalado en dolor al grado que ha decidido documentarlo.

Sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo en lo que le desearon que mejore pronto, lo que dejó ver que la famosa cuenta con una comunidad que la apoya a través de sus crisis de salud.

La conductora ha sido relativamente transparente con su público sobre sus problemas de salud. Si bien ha sido captada por terceros más de una vez en el hospital, en 2025 mencionó que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular.

“Han sido días difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más, ha sido un año muy pesado para mí, mi familia y seres queridos”, dijo Andrade en esa ocasión sobre lo complicado que ha sido sobrellevar la situación.

En mayo del 2026, la presentadora , confesó que padecía neuralgia del trigémino, un padecimiento que causa dolor intenso en el rostro.

Antes, Yolanda Andrade ya había confesado que sufría de dos enfermedades crónicas, sin dar mayor información sobre ello: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura, entonces conclusión quiere decir que médicamente me puedo morir antes que ustedes, tengo una enfermedad degenerativa”, destacó.

Yolanda Andrade ha vuelto a ocupar titulares por su delicado estado de salud ı Foto: Especial

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