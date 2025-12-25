Yolanda Andrade reaparece y se despide con fuerte VIDEO: ‘Quizás sea mi última Navidad’

La conductora mexicana Yolanda Andrade volvió a captar la atención de los medios y de sus fans tras difundir un video en el que desmiente los rumores sobre un supuesto secuestro por parte de su hermana Marilé Andrade y su cuñado, Sergio Araiza.

En La Razón de México te contamos qué pasó.

Yolanda Andrade se despide de sus fans esta Navidad con fuerte VIDEO

La sinaloense Yolanda Andrade compartió una grabación en redes sociales durante la noche de Navidad. En el clip aparece la presentadora con unas gafas oscuras, mientras enviaba un mensaje emotivo a sus fans y colegas, quienes han estado preocupadas por su estado de salud.

Además, el material puso un alto a las especulaciones sobre su supuesto secuestro a manos de su hermana y su cuñado.

En el clip, Yolanda Andrade agradeció el cariño recibido y aseguró que, pese a los problemas de salud que enfrenta, se encuentra acompañada de su familia.

“Estén donde estén, mis palabras son para ustedes: los amo”, expresó para disipar cualquier versión que la coloque en una situación de vulnerabilidad.

Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia ı Foto: IG: @yolandaamor

La famosa aseguró que se encuentra bien y que su hermana y su cuñado han estado a su lado en todo momento. Agradeció a ellos poder convivir con su familia, quienes viajaron desde lugares como Estados Unidos, Colombia, Sinaloa, etc, puntualizó, visiblemente conmovida por la oportunidad.

“Gracias por organizar esta cena familiar a mi cuñado Sergio y a mi hermana Marilé, con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán, mis bendiciones, siempre. Los quiero mucho”, señaló con gratitud.

También Marilé Andrade y su esposo Sergio Araiza, compartieron unas palabras con los seguidores de la conductora de televisión. Afirmaron que se encuentran “Más unidos que nunca y felices”.

Además, ante los rumores que indicaban que la pareja tenía “secuestrada” a Yolanda, pidieron no difundir noticias falsas y respetar a su familia. Rechazaron completamente tener privada de la libertad a la famosa.

Lo más fuerte del video de Yolanda Andrade: ¿Se despide de sus fans?

La aparición de Andrade también estuvo marcada por un mensaje que preocupó a sus seguidores: “Quizás esta sea mi última Navidad”. Estas palabras fueron interpretadas como una reflexión sobre su estado de salud y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos expresaron tristeza y solidaridad, otros pidieron respeto y empatía hacia la conductora, pues recordaron que atraviesa un proceso delicado de salud y emocional.