¿Quién es Marilé? Hermana de Yolanda Andrade acusada de tener ‘secuestrada’ a la conductora

El mundo del espectáculo ha centrado su atención en Marilé Andrade, después de que surgieron versiones no confirmadas sobre el entorno cercano a Yolanda Andrade, quien enfrenta complicaciones de salud desde hace meses y ahora, aseguran que se encuentra ‘secuestrada’.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien difundió los primeros rumores de que supuestamente Marilé tendría ‘secuestrada’ a su hermana, Yolanda Andrade, colocando a la familia en el centro de la controversia, aunque también aclaró que se tratan de señalamientos no confirmados.

Las versiones fue fueron compartidas al comunicador por diversas fuentes aseguran que la hermana menor de la famosa y su novio se han dedicado a utilizar el dinero de Yolanda para invertir sin el consentimiento de la misma.

El periodista subrayó que se le informó que Marilé tendría el control total de la vida y finanzas de su hermana junto con su novio Sergio Araiza. Además, se dice que Yolanda se encuentra retenida en Cozumel por la pareja.

A Infante le parecía relevante hacer pública la información por la preocupación que existe en torno al estado de salud de la conductora, lo que encendió las especulaciones en redes sociales y los fans de al conductora desean saber más de su paradero.

¿Quién es Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade?

María Leticia Andrade Gómez, conocida artísticamente como Marilé Andrade, es originaria de Culiacán, Sinaloa y tiene 39 años de edad. Tras estudiar piano y canto, comenzó con una carrera como cantante y compositora antes de incursionar en los medios de comunicación.

En televisión, Marilé es conocida por su trabajo como conductora de Bandamax, canal de música enfocado en el género regional mexicano, donde ha construido una imagen pública ligada al entretenimiento.