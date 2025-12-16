Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia y filtran VIDEO, ¿Cuál es su estado de salud?

El estado de salud de Yolanda Andrade ha vuelto a generar preocupación en redes sociales, después de que se filtraron imágenes del momento en que la conductora fue ingresada a un hospital tras una recaída en su enfermedad.

A través de su canal de YouTube, el periodista Jorge Carbajal confirmó que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada después de que su estado de salud se viera mermado, a pesar de que se encontraba estable y en recuperación.

Yolanda Andrade NO ha AUTORIZADO dar a CONOCER su estado de SALUD tras ser HOSPITALIZADA. Además, nuestro querido Gustavo Adolfo Infante REVELA que YA habló con su hermana y NO quiso hacer público su estado actual.#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/bHPnyJYium — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) December 16, 2025

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió que habló con la hermana de la celebridad y que no se encuentra en terapia intensiva, pero que no autorizaron dar a conocer los detalles de su diagnóstico. Además, se mencionó que llevaba varios días en el nosocomio.

Filtran video de Yolanda Andrade

Se comenzó a hacer viral un video en el que podemos ver a la conductora siendo trasladada en una camilla al interior de un centro médico y al fondo, se escucha la voz de una mujer que dice “ahí se la encargamos, gracias”.

“Nuestra queridísima Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada nuevamente. Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días. Ahorita necesitamos puras cosas buenas, oraciones, buena vibra, quien pueda prender una veladora, todo eso nos va a servir muchísimo”, expresó Carbajal.

Hasta ahora, no hay un comunicado oficial por parte de la familia, por lo que el video es lo más cercano que hay a información sobre el caso de la famosa, quien en los últimos años ha enfrentado diversas crisis en su estado de salud.

El periodista también comentó en YouTube que a pesar de la mejoría de Yolanda en los últimos meses, su cuerpo sigue resentido por el largo proceso médico al que se sometió: “El problema es que su cuerpo ya está muy maltratado por tantos sueros, inyecciones y procedimientos. Está muy molida, pero confiamos en que está en buenas manos y que pronto va a salir adelante”, agregó.

Recordemos que en el pasado, la famosa ha mencionado que padece de una enfermedad degenerativa, lo que con el tiempo irá trastornando su habilidad para hablar y caminar. “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: médicamente, científicamente, me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, explicó en agosto del 2025.

En la espera de nueva información en torno a la salud de Yolanda Andrade, en redes sociales han dejado ver su cariño a la conductora con mensajes de apoyo y cariño por parte del público en general, amigos y compañeros de profesión.