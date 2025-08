Yolanda Andrade, conocida conductora, actriz y figura de Montse & Joe, ha dado un paso valiente al hablar abiertamente sobre su estado de salud. En entrevista con Ventaneando y tras su regreso breve a la Ciudad de México, reveló que enfrenta dos enfermedades degenerativas incurables, que con el tiempo provocarán pérdida progresiva de su movilidad y del habla. En redes sociales sorprende la dificultad que tiene la sinaloense para charlar.

Yolanda Andrade reaparece y revela que padece enfermedad incurable; sorprende su dificultad para hablar

Durante la conversación, Yolanda explicó: “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: médicamente, científicamente, me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”.

Asimismo, aclaró: “Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, la conductora mantiene una actitud de ánimo y gratitud. Señaló que durante su estancia en Tulum experimentó mejoría: “Me sentía mejor allá, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto. Pero voy mejorando muy bien”.

Yolanda Andrade agradece el apoyo de sus fans y amistades

Yolanda Andrade también destacó el impacto emocional de la solidaridad del público y sus amistades: “Hay mucha gente que me abraza, que reza por mí, amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más los necesito”.

Este momento médico llegó tras su diagnóstico de aneurisma cerebral en 2023, que desencadenó complicaciones como sensibilidad extrema a la luz, parálisis parcial facial, visión doble y problemas motrices; incluso requirió estudios en Estados Unidos, incluidos tratamientos en la Clínica Mayo en busca de respuestas precisas.

¿Tiene cura? 😪 Yolanda Andrade reaparece y habla de cómo ha enfrentado sus problemas de salud.😷

Desde ese primer evento, Yolanda habló sin pedir lastima, recordando que afrontó también episodios de depresión: “Tuve una situación con mi cerebro, problemas para mover mi cuerpo, y un virus en la sangre que lo hizo aún más difícil […] no ha sido fácil, pero tampoco imposible”.

Pese a su condición, ha agradecido el apoyo de colegas, seguidores y de su familia, resaltando su fe en Dios como sostén emocional durante el proceso.

Yolanda Andrade, conductora de televisión de 53 años, confirmó recientemente que padece enfermedades degenerativas incurables que afectarán su capacidad para caminar y hablar. Aun así, mantiene su fe, agradece el cariño recibido y enfrenta el día a día con fortaleza y esperanza.