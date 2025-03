¿Yolanda Andrade tiene esclerosis múltiple? Así reaccionó al supuesto diagnóstico filtrado | VIDEO

Recientemente, el productor de teatro, Enrique Gou, aseguró que Yolanda Andrade padece de esclerosis múltiple, una enfermedad sin cura que le habría sido diagnosticada hace poco y por la que ya se encontraría en tratamiento.

“Yo hablé hace dos semanas con ella, me dijo que se iba a ir a la clínica Mayo. Me dijo que le habían detectado, creo, esclerosis múltiple“, recordó Enrique Gou, sorprendiendo con su fuerte declaración sobre Yolanda Andrade.

La noticia genero sorpresa en el público que se mantiene preocupado por el estado de salud de la famosa conductora de Montse & Joe, quien desde 2023 ha tenido complicaciones médicas por un aneurisma cerebral.

📌 El productor Enrique Gou reveló que YOLANDA ANDRADE le habría confesado que la diagnosticaron con ESCLEROSIS MÚLTIPLE.



La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y crónica que afecta el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal.



Yolanda Andrade responde a rumores de su salud

El periodista Carlos Alberto compartió durante su programa de YouTube, un audio en el que Yolanda Andrade reacciona a las declaraciones de Enrique Gou sobre su supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.

En el audio, podemos escuchar a la famosa conductora hablando con dificultad, pero aclarando y poniendo fin a las especulaciones. “Anoche yo te estaba escuchando, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir. De pronto te oigo y dije: ‘¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad’”, expresó la mujer.

“No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo, no se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, añadió, con lo que dejó claro que no ha tenido contacto con le productor.

Por su parte, el periodista dio su opinión sobre las declaraciones de Gou: “Él no es amigo de Yolanda, obviamente un amigo no te anda evidenciando de esa manera y el señor (...) ¿Cuántos años tendrá Enrique Gou en el medio que el señor no sabía la magnitud de noticia que está dando? ¿Qué no sabe el señor Enrique Go que Yolanda Andrade es una figura pública y que todo lo que tiene lo que sale de Yolanda Andrade en este momento va a causar polémica?“, cuestionó.

Cabe mencionar que la mujer se ha visto envuelta en varios rumores de su salud desde hace tiempo, pues incluso hace poco, se hizo viral una noticia falsa publicada por la revista Quien donde aseguraban que la conductora había fallecido.

De este modo Yolanda Andrade dejó claro que no ha hablado con Enrique Gou, por lo que él no debe saber sobre el verdadero estado de salud de la mujer, quien tampoco aclaró los rumores de que tiene esclerosis múltiple, pues eso no lo negó, pero tampoco lo aceptó.