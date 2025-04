Julio César Chávez y las palabras de aliento que le dio a Yolanda Andrade por su enfermedad

Yolanda Andrade ha vivido en el ojo del huracán por las diversas especulaciones en torno a su estado de salud, pues han habido muchas versiones respecto al mismo. Ahora, en medio de las especulaciones, la conductora se reunió con el boxeador mexicano Julio César Chávez, quien habló sobre la salud de la famosa.

Julio César Chávez y Yolanda Andrade aparecen juntos

A través de la cuenta oficial de Instagram de Julio César Chávez, se compartió un video en las historias donde aparece el ex campeón mundial de boxeo en compañía de Yolanda Andrade, con quien mantiene una amistad desde hace años, cimentada en sus luchas contra las adicciones.

Julio César Chávez publicó una historia junto a Yolanda Andrade y, en tono bromista, soltó un “¡ching*su!” para quienes decían que ella estaba mal. Ambos despidieron el video con cariño, dejando claro que la conductora sigue firme y con buen humor. pic.twitter.com/9qtQT7ucS8 — Mi BeBelinda (@MiBBelinda) April 7, 2025

"Amigos aquí estoy con Yolanda, cabron*s , ustedes que ya la matan y la entierran, aquí está vivita y coleando, echando ching*zos para todos aquellos mala leche. Hay Yolanda para rato“, dijo el ex boxeador con el entusiasmo que lo caracteriza.

Asimismo, el boxeador dedicó unas palabras a la famosa, quien desde hace años enfrenta una enfermedad que recientemente la ha obligado a alejarse un poco de la conducción para enfocarse en recuperarse.

“Te voy a decir una cosa , tu eres una guerrera ca… tienes que echarle ganas todos los días. No te tienes que dejar vencer, acuérdate cuando peleé con Meldrick Taylor, que estaba perdiendo, que yo me sentía cansado y agotado, quería vomitar, desmayarme, sentía que me moría, y me agarré de Dios y dije ‘que sea lo que Dios quiera’, y salí a noquear y noquee", recordó.

“Así que tú tienes que echarle ganas, eres una guerrera, esta pinche enfermedad no te va a vencer”, le dijo Julio César a Yolanda en su motivante encuentro.

Fue en 2023 que Yolanda fue diagnosticada con aneurisma cerebral, del que se han derivado varios padecimientos por los que ha tenido que dar un paso atrás en su carrera profesional de manera momentánea.

Yolanda Andrade ha tenido que salir a aclarar diversos rumores en torno a su salud, desde que tenía esclerosis múltiple como lo apuntó el productor Enrique Gou, hasta su supuesta muerte, que salió a desmentir junto con su familia.