Yolanda Andrade responde si está secuestrada por el novio de su hermana | VIDEO

Yolanda Andrade ha reaccionado a los rumores que circulan desde hace varios días donde aseguran que se encuentra ‘secuestrada’ y que su hermana Marilé, junto a su novio Sergio Araiza, son quienes manejan todo el dinero de la conductora mexicana, lo que despertó la preocupación del público.

Después de que Yolanda Andrade dio a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en redes sociales han comprendido mejor la naturaleza de su condición, donde la capacidad de caminar y hablar de dificulta, pero también puede mejorar con el tiempo.

December 26, 2025

Yolanda Andrade niega estar secuestrada o controlada

La actriz ha decidido ya no guardarse más información y ha salido en defensa de su familia, después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió la información de su supuesto secuestro, lo que puso en alerta a sus seguidores en redes sociales.

“Rápidamente, Sergio no me secuestró, para nada, Sergio no maneja mi dinero, Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, dijo Yolanda en un reciente video que publicó junto con su hermana y donde aparece al lado del novio de Marilé.

Con bromas, señalaron que él ni siquiera “la está controlando con la mente”, dejando claro que las especulaciones no tienen un sustento real. “Que tengan feliz Año, felices fiestas y, de aquí para allá, mucho amor, respeto a mi hermana, que está muy contenta y está muy feliz y yo la amo, entonces, que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida y amor y, principalmente, de respeto”, recalcó.

“Así que, por favor, ya... estos medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y en lo más denso, de eso, dejen de decir lo que están diciendo, de lo que están mintiendo, esta familia es increíble”, dijo él.

Por su parte, Yolanda Andrade remató al expresar: “Que Dios los Benidga, salud, cuñis, aguas con mi lana, cabrón”, lo que generó risas entre los presentes.