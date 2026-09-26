Taylor Swift estrenará el videoclip “Patient Zero”, parte de su proyecto The Encore, con la colaboración del cinefotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki, lo que ha causado curiosidad en el fandom de la cantante por su vida.

El Chivo es reconocido por su trabajo en Gravity y The Revenant, y sin duda nos impresionará con esta nueva producción que también incluye a Dakota Johnson y Colin Farrell. Conoce la trayectoria de Lubezki y cuándo podrás ver el clip.

Taylor Swift trabaja con Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki en videoclip; ¿quién es este famoso mexicano?

Emmanuel Lubezki Morgenstern, conocido como El Chivo, nació el 30 de noviembre de 1964 en Ciudad de México. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, donde comenzó a desarrollar su estilo visual caracterizado por el uso innovador de la luz natural y los planos secuencia.

Su trayectoria lo convirtió en uno de los directores de fotografía más influyentes del cine contemporáneo. Ha trabajado con figuras como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Terrence Malick y Tim Burton, aportando una estética única a películas como Y tu mamá también, Children of Men, The Tree of Life, Gravity y The Revenant.

Leonardo DiCaprio en El Renacido ı Foto: Especial

Emmanuel Lubezki ha sido reconocido con múltiples premios, entre ellos tres premios Oscar consecutivos a Mejor Fotografía por Gravity (2014), Birdman (2015) y The Revenant (2016), un logro sin precedentes en la Academia. Además, ha recibido BAFTA, premios del Sindicato de Directores de Fotografía y reconocimientos internacionales que respaldan su prestigio.

¿Cuándo y dónde ver el video oficial de ‘Patient Zero’, en el que Taylor trabajó con ‘El Chivo’ Lubezki?

Hasta ahora, sólo se ha publicado un avance de algunos segundos del video oficial y el video con la letra de “Patient Zero”, que ya acumula en YouTube más de 1.5 millones de reproducciones.

El clip oficial de Taylor Swift será presentado durante los MTV Video Music Awards, que están programados para este domingo 27 de septiembre. Se espera que unas horas después del estreno se publique en YouTube.

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