El reciente estreno en Netflix del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero sobre la vida del ícono mexicano Juan Gabriel ha reavivado el interés del público por sus actuaciones más memorables, especialmente por el legendario concierto de 1990 en la Plaza de Toros México.

En redes sociales ha surgido curiosidad respecto a la identidad del camarógrafo que aparece en escena durante aquella presentación. Usuarios han señalado que se trata de Emmanuel El Chivo Lubezki, el reconocido director de fotografía y colaborador de cineastas como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

Del mismo modo, el público asegura que el cineasta Carlos Marcovich también aparece en el documental. Aquí te contamos.

Chivo Lubezki fue camarógrafo de Juan Gabriel y así se muestra en el documental de Debo, puedo y quiero

El espectáculo de Juan Gabriel en la Plaza de Toros México que aparece en Debo, puedo y quiero, fue realizado el 9 de mayo de 1990. El evento reunió a más de 50 mil asistentes y fue registrado profesionalmente para su difusión en video y televisión.

La teoría de que Emmanuel El Chivo Lubezki fue uno de los camarógrafos surgió en redes sociales de fanáticos del Divo de Juárez y del fotógrafo, donde se han compartido imágenes y clips que destacan su gran parecido físico con el hombre que filmaba al cantante de cerca.

Chivo Lubezki ı Foto: X @NetflixLAT/@Chivoarchives

Usuarios han hecho comparaciones visuales y análisis del material audiovisual. Además, la directora del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, María José Cuevas, insinuó con un tuit que efectivamente podría tratarse de El Chivo Lubezki y mencionó que existen otros cameos dentro de la producción.

El Chivo es un director de fotografía que ha colaborado con cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Terrence Malick. Ganó tres premios Óscar consecutivos por Gravity (2013), Birdman (2014) y The Revenant (2015), convirtiéndose en uno de los fotógrafos más influyentes del cine moderno.

Carlos Marcovich también fue camarógrafo de Juan Gabriel

Y, por si fuera poco, usuarios de X, antes Twitter, también identificaron entre los camarógrafos que acompañan a Juan Gabriel en este concierto a un joven Carlos Marcovich, quien tendría 27 años en ese entonces.

Carlos Marcovich es un cineasta, fotógrafo y videasta argentino-mexicano, nacido en Buenos Aires en 1963. Es reconocido por dirigir el documental Quién diablos es Juliette? (1997), donde combina narrativa visual y musical; ganó 17 premios. Ha trabajado con artistas como Luis Miguel y Caifanes, destacando por su estilo experimental.

Hasta el momento, ni Emmanuel Lubezki, ni Carlos Marcovich ha confirmado o desmentido haber formado parte del equipo técnico de Juan Gabriel en aquel concierto. Tampoco han hecho comentarios públicos sobre esa posible participación en el pasado.