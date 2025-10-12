Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, ¿Cuándo sale la serie de Netflix sobre ‘El Divo de Juárez’?

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero': TODO lo que tienes que saber del esperado proyecto

Este mes de octubre, se estrena Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la nueva serie documental en la que conoceremos el día a día del compositor mexicano que hizo historia. Ahora, te compartimos todo lo que sabemos al respecto de qué podremos ver y cuándo se estrena en Netflix.

¿De qué trata Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero?

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero es una serie documental en la que reunirá decenas de videos, fotos y audios que ‘El Divo de Juárez’ dejó guardadas en su archivo personal, para ser compartidos después de su muerte, que ocurrió en 2016.

Ahora, a más de nueve años de su fallecimiento, su archivo privado será abierto para sus millones de fans, quienes podrán conocer más de su día a día a través de la serie documental.

"Juan Gabriel nos enseñó de amor y de dolor; un hombre soñador y determinado a triunfar, que con su partida nos dejó un archivo personal que María José Cuevas se encargó de convertir en la serie documental“, describe la sinopsis oficial de Netflix Latinoamérica.

En el documental, podemos escuchar un audio del mismísimo cantante donde él mismo menciona que las grabaciones estaban para que el público las viera tras su muerte. Asimismo, vemos contenido inédito del artista en diferentes escenarios.

¿Cuándo se estrena y dónde ver Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero?

La serie estará disponible a través del servicio de streaming a partir del próximo 30 de octubre. Podrás ver de este modo, los momentos más íntimos del intérprete de ‘Querida’ a través de la plataforma Netflix.

Sin duda, para los fans de Juan Gabriel, esta es una oportunidad inédita de conocer más a quien ha sido uno de los compositores más importantes de habla hispana y toda una leyenda con decenas de secretos guardados.

Tráiler de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero