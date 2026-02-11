20th Century Studios celebra este 2026 una década del estreno de la película El Renacido, (en inglés, The Revenant). El filme de Alejandro González Inárritu regresará a las salas de cine en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Nueva Zelanda y México.

Esta producción es una de las más aclamadas del cineasta mexicano por la crítica y el público, fue nominada a 12 Premios Oscar en la 88° entrega, consiguiendo el galardón Mejor Director para Iñárritu y Mejor Fotografía para Emmanuel Lubezki.

Esta película también fue especial por darle la tan ansiada estatuilla al actor estadounidense Leonardo DiCaprio en la categoría Mejor Actor por su interpretación de Hugh Glass. Además, el éxito que tuvo en taquillas fue histórico, ya que recaudó más de 532 millones de dólares en todo el mundo.

En las celebraciones del 10° aniversario de El Renacido se incluye el lanzamiento de un libro conmemorativo sobre el proceso de producción llamado Cómo se hizo ‘El Renacido’, que revela detalles del rodaje y testimonios del equipo creativo.

Si quieres ver de nuevo en cines la adaptación de la novela homónima de Michael Punke, te contamos las fechas y cómo comprar boletos.

El Renacido en cines por 10° aniversario: Fecha de estreno y cómo comprar boletos

El reestreno de El Renacido está programado para el 12 de marzo de 2026 en México. Toma en cuenta que la proyección será por tiempo limitado, por lo que será un evento imperdible para quienes desean volver a ver la película en pantalla grande o descubrirla por primera vez en su formato original.

¿Cómo comprar boletos para ver El Renacido en cines?

La cadena Cinemex confirmó esta tarde a través de redes sociales que tendrá funciones de El Renacido en sus complejos, mientras que Cinépolis aún no ha emitido un comunicado oficial.

Los boletos estarán disponibles en preventa a través de las plataformas digitales de Cinemex y en taquillas físicas. Te recomendamos mantenerte al pendiente de estos portales, pues aún no se anuncia la fecha en que inicia la compra anticipada.

#ElRenacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, regresa a los cines de México el 12 de marzo. pic.twitter.com/0ZbHzuKFAO — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) February 11, 2026

Reparto de El Renacido de González Iñárritu:

Leonardo DiCaprio es Hugh Glass.

Tom Hardy es John Fitzgerald.

Domhnall Gleeson es Capitán Andrew Henry.

Will Poulter es Jim Bridger.

Forrest Goodluck es Hawk Glass.

Paul Anderson es Anderson.

Kristoffer Joner es Murphy.

Duane Howard es Elk Dog.

Arthur Redcloud es Hikuc.

Melaw Nakehk’o es Powaqa.

Grace Dove es la esposa de Hugh Glass.

Lukas Haas es Jones.

Brad Carter es Johnnie.

Si aún no has visto la película, te compartimos el tráiler de El Renacido, que celebra su 10° aniversario: