Cumbres Borrascosas en Cinépolis: Precios, cines y horarios para la experiencia con menú temático

El estreno de Cumbres Borrascosas viene con una sorpresa especial para Cinépolis, donde ofrecen una experiencia con menú temático que sin duda causa furor entre las fans de las películas de romance y los dramas de época.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas?

La película de Cumbres Borrascosas sigue la historia de Heathcliff (Jacob Elordi) y Catherine (Margot Robbie), personajes de la novela de Emily Brontë donde los dos se encuentran unidos en una relación que mezcla pasión romántica y conflicto.

Lo que ha llamado la atención de esta versión es la forma en la que parece dar una versión actualizada de la historia a pesar de tratarse de un drama de época, además de las intensas escenas de pasión que prometen acelerar el corazón de los espectadores.

Experiencia de Cumbres Borrascosas en Cinepolis con menú temático

En Cinépolis, se organizó una experiencia para que los fans del romance puedan disfrutar mejor la película en su estreno. Se trata de un menú especial que estará disponible en las salas VIP de cines selectos.

Se trata de una experiencia por tiempo limitado que incluye:

Tres bebidas con alcohol

Un mix de snacks, con boneless, tequesitos y papas

Acceso a la función de Cumbres Borrascosas (2026) en formato VIP

🌹❤️‍🔥 ¡Etiqueta a tu bestie más fan de Jacob Elordi para degustar esta experiencia inspirada en #CumbresBorrascosas! pic.twitter.com/4pxOzJOqUT — Cinépolis (@Cinepolis) January 29, 2026

El paquete incluye un boleto para la función y su precio total es de 599 pesos mexicanos. Los horarios de la experiencia son los días 12 y 13 de febrero a las 20:00 horas.

La preventa de los boletos comenzó desde este 29 de enero, por lo que es importante adquirir tus boletos cuanto antes si deseas asistir.

En la CDMX, el menú temático de Cumbres Borrascosas estará disponible en los siguientes complejos, aunque cabe mencionar que se llevará a cabo en 30 cines alrededor de la República Mexicana: