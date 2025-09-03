Cumbres Borrascosas: ¿Cuándo se estrena la película con Margot Robbie y Jacob Elordi?

Ya se estreno el primer avance de Cumbres Borrascosas, la nueva película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi que está inspirada e la historia clásica de Emily Brontë y ha generado polémica desde el elenco seleccionado hasta ahora.

Si bien algunos han comenzado a elogiar el trabajo de fotografía de esta nueva versión de Cumbres Borrascosas, otros mencionan que con el avance es evidente que será una interpretación completamente diferente a lo que conocemos sobre la icónica pieza literaria.

The cinematography of Emerald Fennell’s ‘WUTHERING HEIGHTS’ by Linus Sandgren.



In theaters Valentine’s Day 2026. pic.twitter.com/m9OUXNoAeH — Film Updates (@FilmUpdates) September 3, 2025

¿De qué trata Cumbres Borrascosas?

El libro sigue la historia de amor y odio entre Catherine Earnshaw y Heathcliff en los páramos de Yorkshire. A Heathcliff se le describe como un gitano y quizás un naufrago, quien es un hijo adoptivo.

Los años pasan y cuando su hermano adoptivo se vuelve el dueño de Cumbres Borrascosas por la muerte de su padre, lo maltrata junto con su esposa Frances, ante lo que Heathcliff jura venganza.

Frances muere tras dar a luz a su hijo. Dos años después, Catherine se compromete, aunque ama a Heathcliff, pero siente que no puede casarse con él debido a su bajo estatus social.

Tres años después de su partida, con Edgar y Catherine casados ​​y esperando hijos, Heathcliff regresa convertido en un adinerado caballero e incita a Isabella a enamorarse de él como venganza contra Catherine.

La historia de amor se torna en una tragedia cuando Catherine muere tras dar a luz a su primera hija. Entonces, Heathcliff invoca su fantasma para que lo atormente mientras viva, obsesionado con la mujer muerta.

The first poster for Emerald Fennell’s ‘WUTHERING HEIGHTS’ starring Margot Robbie & Jacob Elordi.



In theaters Valentine’s Day. pic.twitter.com/92Rg2Jjj6r — Film Updates (@FilmUpdates) September 3, 2025

Fecha de estreno de Cumbres Borrascosas

Se reveló que la película llegará a cines el 14 de febrero de 2026, por lo que faltan unos meses para poder ver la nueva adaptación que sin duda, ha generado opiniones divididas en el público.

Las principales críticas llegaron desde que se anunció a Margot Robbie como Catherine, pues el personaje debería tener entre 15 y 19 años de edad, mientras que la actriz tiene 35 años.

Otra crítica llegó por la elección de Jacob Elordi como Heathcliff, pues como te mencionamos anteriormente, se trata de un hombre gitano, por lo que el público no considera que encaje su perfil.

El primer avance de la nueva versión de Cumbres Borrascosas ha dejado claro para muchos que es una historia que se tomará varias libertades creativas, pues muchos han comparado este avance con 50 sombras de Grey y dicen que parece más una fantasía de la directora Emerald Fennell que una adaptación. Habrá que esperar al estreno para saber si tienen razón.

Tráiler de Cumbres Borrascosas