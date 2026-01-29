Margot Robbie Taj Mahal: Precio y origen de la joya que usó en la premier de Cumbres Borrascosas

El estreno mundial de Cumbres Borrascosas ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Por una parte, estamos más cerca de ver la adaptación de la novela de Emily Brontë, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Por la otra, Robbie, la actriz y productora australiana, apareció en la premier con un vestido de alta costura de Schiaparelli acompañado por una pieza histórica: el diamante Taj Mahal, un collar que alguna vez perteneció a la legendaria actriz Elizabeth Taylor.

El hecho de que Margot Robbie usara esta pieza no es casualidad, pues la joya evoca una de las historias de amor más célebres de Hollywood y conecta con la intensidad romántica y trágica de la obra literaria inglesa. Si quieres saber más del origen de este accesorio y cuál es su precio actual, en La Razón te contamos.

El diamante Taj Mahal que usó Margot Robbie durante la premier de Cumbres Borrascosas es considerado una de las piezas más icónicas de la joyería del siglo XX. Se trata de un diamante en forma de corazón, engastado en jade y montado en un collar de Cartier con oro, rubíes y diamantes.

margot robbie wearing custom schiaparelli haute couture & elizabeth taylor's cartier necklace (that was a birthday gift from richard burton for her 40th birthday) at the wuthering heights premiere in los angeles ✮ pic.twitter.com/XU7DI3XEk2 — bri (@bottegasveneta) January 29, 2026

Su valor actual está estimado en 8.8 millones de dólares. Si te parece caro, recuerda que la cifra refleja la rareza del diamante y la historia que lo acompaña, protagonizada por la emblemática actriz Elizabeth Taylor.

El diamante Taj Mahal ha sido subastado en varias ocasiones y su precio ha aumentado con el paso de los años, pues es un símbolo de lujo, exclusividad y romance eterno.

El origen de la joya de Elizabeth Taylor que usó Margot Robbie

El origen de esta joya está íntimamente ligado a Elizabeth Taylor, ícono del cine clásico y coleccionista de joyas. El diamante Taj Mahal fue un regalo de su entonces esposo, el actor Richard Burton, con motivo del cumpleaños 40 de la actriz, en 1972.

Burton encargó a Cartier la creación de un collar especial para engastar el diamante, que ya era famoso por su forma de corazón y su supuesta procedencia de la India mogola. A partir de entonces, la pieza se convirtió en uno de los símbolos más visibles del amor apasionado y turbulento entre Burton y Elizabeth Taylor, quienes protagonizaron una de las relaciones más públicas y polémicas de Hollywood.