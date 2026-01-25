Cumbres Borrascosas: El libro en el que está inspirada la película de Margot Robbie y Jacob Elordi

La literatura clásica vuelve a la gran pantalla con una de las historias más intensas y apasionadas de todos los tiempos.

Cumbres Borrascosas, la célebre novela de Emily Brontë publicada en 1847, será adaptada en una nueva versión cinematográfica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Los amantes de la obra esperan con ansias el estreno de la película, aunque también han surgido duras críticas por la reinterpretación que la directora dio a esta historia de pasión y venganza. Por eso, si aún no lo has leído, te explicamos brevemente sobre el libro en el que se inspira este filme.

Cumbres Borrascosas es la única novela escrita por Emily Brontë y se ha convertido en un clásico indiscutible de la literatura inglesa. La escritora la lanzó en 1847 bajo el seudónimo masculino Ellis Bell.

La autora no llegó a presenciar la fama que alcanzó su obra, ya que murió de tuberculosis apenas un año después de su publicación; sin embargo, en una edición posterior se logró incluir su nombre para dar a conocer su verdadera identidad.

Si bien la obra no relata de manera literal la vida de Emily Brontë, ella tomó elementos de su propia experiencia para dar forma a la atmósfera, los personajes y los escenarios de la historia.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas de Emily Brontë?

La historia de Cumbres Borrascosas se encuentra ambientada en los páramos de Yorkshire, Inglaterra. Todo se centra en Heathcliff, un huérfano acogido por la familia Earnshaw en su inhóspita finca. Allí es rechazado y maltratado por su origen humilde, salvo por Catherine, la hija menor, con quien establece una relación que se convierte en un romance apasionado.

Sin embargo, la vida de Heathcliff se ve marcada por el rencor y la necesidad de vengarse de quienes lo despreciaron, incluso de Catherine. Esto desencadena un ciclo destructivo de odio, violencia y obsesión.

¿Cuándo y dónde ver Cumbres Borrascosas la película de Margot Robbie y Jacob Elordi?

La película Cumbres Borrascosas se estrenará en febrero de 2026, habrá un lanzamiento mundial en salas de cine y posteriormente estará disponible en plataformas de streaming, entre ellas Netflix, que adquirió los derechos de distribución internacional.

El estreno en cines de México está previsto para el 12 de febrero, mientras que la llegada a streaming se espera para finales de mes. No obstante, Cinemex iniciará la preventa de boletos el 29 de enero.

La producción cuenta con Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, quienes han causado polémica con los avances que se han difundido por Warner Bros.

Amor, obsesión y destinos marcados para siempre. En #CumbresBorrascosas, cada personaje carga con pasiones que arden, heridas que no cierran y decisiones que lo cambian todo. Estreno, 29 de enero en Cinemex. pic.twitter.com/q54AdKupj9 — Cinemex (@Cinemex) January 21, 2026

Emerald Fennell está al frente de la dirección, mientras que Margot Robbie participa como productora a través de su compañía LuckyChap. Ambas trabajaron en Saltburn y en Una joven prometedora, el debut cinematográfico de Fennell. Su alianza se repitió en Barbie, donde la directora apareció en un cameo interpretando a la muñeca embarazada.

Hasta ahora se sabe que la banda sonora será interpretada por la británica Charli XCX.