¿Cuál esta próxima película de Jacob Elordi tras estar nominado en los Oscar 2026?

Jacob Elordi recibió su primer nominación en los Premios de la Academia, y competirá en la categoría Mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro.

El actor Jacob Elordi recibió su primer nominación en la 98ª edición de los Premios Oscar, pues con tan sólo 28 años de edad logró competir junto a grandes figuras de la pantalla grande.

En la categoría Mejor Actor de Reparto también se encuentran nominados Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra, Timothée Chalamet por Marty Supreme, y Lakeith Stanfield por Pecadores.

Jacob Elordi en Frankenstein de Guillermo del Toro. ı Foto: Especial

¿Cuál esta próxima película de Jacob Elordi?

El actor australiano Jacob Elordi cuenta con una gran trayectoria a su corta edad, pues ha alcanzado el reconocimiento internacional tras interpretar a Noah Flynn en The Kissing Booth, y a Nate Jacobs en Euphoria.

Los fans de Jacob Elordi podrán ver al actor de nueva cuenta en la pantalla grande en febrero, pues es cuando se estrenará la adaptación de Cumbres Borrascosas, en donde aparecerá junto a Margot Robbie.

Debido a la gran cantidad de seguidoras que tiene el libro, esta adaptación es una de las más esperadas este 2026, pues las personas podrán disfrutar fuera de las páginas la relación intensa y tóxica que existe entre Catherine y Heathcliff.

Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas ı Foto: Especial

Además, esta película ha generado grandes expectativas debido a las declaraciones que dio Margot Robbie en una entrevista, pues la actriz dijo que se sintió muy nerviosa durante el rodaje al lado de Jacob Elordi.

Por su parte, Elordi declaró que Margot Robbie fue una gran compañera en el set, pues ambos comparten una “obsesión mutua”, y apuntó que mientras grababan sintió como si realmente estuviera mirando a Catherine.

La novela de Emily Brontë fue publicada por primera vez en 1847, y a lo largo de los años ha alcanzo gran éxito, por lo que actualmente es considerada como una ficción romántica clásica.

Esta novela narra una trágica y apasionada historia entre Catherine y Heathcliff, quienes comparten un amor feroz basado en la obsesión, venganza y autodestrucción que se extiende a otra generación.

Jacob Elordi en The Dog Stars ı Foto: Especial

Además de la tan esperada adaptación literaria, a finales de este 2026 también se estrenará The Dog Stars, que es una película de ciencia ficción basada en la novela de Peter Heller, en la que Jacob Elordi interpretará a un piloto civil llamago Hig.

