La 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, ha traído consigo una lista de nominaciones que han emocionado al público.

Entre los nombres destacados aparece Jacob Elordi, quien con apenas 28 años ya consiguió su primera nominación. El actor de Frankenstein de Guillermo del Toro compite en la categoría de Mejor Actor de Reparto contra figuras de gran trayectoria como Leonardo DiCaprio.

En La Razón de México te contamos a quiénes deberá enfrentar el intérprete australiano durante esta entrega de los Oscar.

¿Contra quién compite Jacob Elordi en los Oscar 2026? Contienda reñida

Jacob Elordi está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en Frankenstein. En esta categoría compite contra:

The Revenant (2016), y ha tenido múltiples nominaciones. Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra . El actor estadounidense de 51 años ganó el Oscar por(2016), y ha tenido múltiples nominaciones.

Timothée Chalamet por Marty Supreme. El in´terprete francoestadounidense de 30 años recibe este año su tercera nominación de la Academia; es reconocido por Call Me by Your Name (2017). El in´terprete francoestadounidense de 30 años recibe este año su tercera nominación de la Academia; es reconocido por(2017).

Lakeith Stanfield por Pecadores. El actor y rapero estadounidense de 34 años debutó en el cine con la película Short Term 12 (2013), actuación con la que fue nominado al Independent Spirit Award. El actor y rapero estadounidense de 34 años debutó en el cine con la película(2013), actuación con la que fue nominado al Independent Spirit Award.

El desempeño de Jacob Elordi en Frankenstein ha sido una demostración de la madurez artística del actor y lo coloca como una de las figuras del cine a seguir en esta temporada de premios. Aunque el joven de 28 años compite con gigantes como DiCaprio y Chalamet, su nominación es un logro destacado.

Además, el australiano se ha coronado en otras competencias, como en los Critics Choice donde ganó a Mejor Actor de Reparto.

¿Quién es Jacob Elordi, nominado a los Oscar 2026?

Jacob Elordi es un actor australiano que nació en la ciudad de Brisbane en 1997. Se dio a conocer internacionalmente gracias a su papel en la saga juvenil The Kissing Booth de Netflix, donde interpretó a Noah Flynn.

Tiempo después fue reconocido por la crítica con su participación en la serie Euphoria, en la que encarna a Nate Jacobs, un personaje complejo que le permitió mostrar su versatilidad actoral.

Su carrera cinematográfica ha resaltado por ir en ascenso, ha participado en proyectos más ambiciosos como Saltburn (2023), donde interpretó a Felix Catton, y su papel como Elvis Presley en Priscilla (2023), dirigido por Sofia Coppola. Se espera que en los próximos meses se estrene Cumbres Borrascosas, que Jacob Elordi protagonizará también.

Finalmente, su primera nominación a los Premios Oscar llegó este 2026 con su actuación como la Criatura en Frankenstein de Guillermo del Toro.