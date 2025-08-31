¿Quién es la novia actual de Jacob Elordi? Actor de Frankenstein de Guillermo del Toro

Jacob Elordi es el protagonista de la nueva película de Guillermo del Toro, donde da vida al monstruo de Frankenstein. La cinta se estrenó este fin de semana en el festival de Cine de Venecia, donde acudieron los principales actores del filme y el director.

Durante su aparición en el evento público, Jacob Elordi sorprendió al público y desató preguntas por quienes desean saber sobre la vida privada que el artista se empeña en mantener lejos del ojo público. Ahora, te compartimos si el actor de Frankentein tiene novia.

Jacob Elordi en Venecia ı Foto: AP

¿Quién es la novia de Jacob Elordi?

El histrión tiene 28 años de edad, pues nació el 26 de junio de 1997. Es oriundo de Brisbane, Australia y saltó a la fama por producciones como la película ‘El Stand de los Besos’ y la serie ‘Euphoria’. A través de los años, ha sido discreto sobre su vida amorosa, pero se sabe de varias parejas que ha tenido.

De momento, se sabe que Jacob Elordi se encuentra soltero. Fue en agosto de 2025 que se dio a conocer el fin de su relación con la influencer Olivia Jade Giannulli, con quien tuvo un noviazgo intermitente.

La información fue revelada por una fuente de la revista People. Se sabe que su romance comenzó en 2021, al poco tiempo de que el actor terminara su relación con la modelo y actriz Kaia Gerber, hija de la supermodelo Cindy Crawford.

Jacob Elordi with Olivia Jade in Venice. pic.twitter.com/uywhTZPhnv — Best of Jacob Elordi (@BestJacobElordi) October 4, 2024

En los años posteriores, se les vio en varias ocasiones juntos, aunque también hubo ocasiones en que la pareja terminó su noviazgo y luego lo retomaron. Cabe mencionar que ambas figuras públicas trataron de mantener su relación en lo privado, por lo que se sabe poco de las dinámicas de la misma.

En el pasado, Jacob Elordi fue novio de otras personalidades grandes en la industria del entretenimiento, al ser relacionado con Zendaya y Joey King.