Monstruo: La historia de Ed Gein, fecha de estreno y reparto de la serie de Netflix

Ed Gein, también conocido como El carnicero de Pleinfield, es el tercer asesino que forma parte de la saga de Monstruos de Netflix, series dirigidas por Ryan Murphy que en el pasado nos mostró la historia de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.

Ahora, estamos a solo unos meses del estreno de la serie que retrata en formato de ficción la historia de Ed Gain, con sus respectivas libertades creativas, como ha sucedido en el pasado con la saga de Monstruos, pero tratando de mantener la esencia general del criminal.

Conoces las películas de terror que inspiró su retorcido legado, pero quizás aún no conozcas su nombre. 'Monstruo: La historia de Ed Gein', protagonizada por Charlie Hunnam, llega el 3 de octubre. pic.twitter.com/ihkTABfrtO — Netflix España (@NetflixES) August 27, 2025

El aterrador caso del Carnicero de Plainfield lo hizo convertirse en uno de los asesinos más famosos de sus tiempos, no por la cantidad de víctimas que tuvo, sino por lo que encontraron en su casa. Esto provocó que fuera inspiración para películas icónicas de terror como La Masacre de Texas o Psicosis, entre otras.

¿Cuándo se estrena Monstruo: La historia de Ed Gein?

Este jueves, Netflix presentó nueva información sobre el estreno de la serie de uno de los asesinos más extravagantes de la historia. En ese sentido, se reveló que Monstruo: La historia de Ed Gein llegará a la plataforma de streaming el próximo 3 de octubre.

Es posible que en la historia podremos ver lo que hubo detrás de los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan, sus únicas víctimas vivas. Asimismo, es probable que veamos su obsesión con su madre, el saqueo de tumbas y lo que hacía con la piel para decorar su casa.

Recordemos que fue el propio Gein quien tras ser atrapado, confesó haber sido el culpable de uno de los asesinatos, al asegurar que el resto de los cuerpos los exhumó del cementerio local y no había abusado de ellos ni cometido canibalismo, aunque la policía encontró restos humanos en sus materiales de cocina.

Se dice que el sujeto había creado un traje con piel humana en el que trataba de tomar el lugar de su madre. Al final, se determinó que Ed Gein tenía delirio de personalidad y se le ingresó a una institución mental, donde murió en 1984, a los 77 años de edad.

Ed Gein in the Mendota Mental Hospital, in 1984, shortly before his death. This one is pretty unique, I have never seen it before pic.twitter.com/06xKpCV7wL — Fascinating (@fasc1nate) August 27, 2025

Reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein

El elenco de la serie de Netflix, Monstruo: La historia de Ed Gein es el siguiente: