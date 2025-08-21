Niegan libertad condicional a Erik Menendez pese a reducción de sentencia

A Erik Menendez se le negó la libertad condicional este jueves después de cumplir décadas en prisión por asesinar a sus padres junto con su hermano mayor, Lyle Menendez 1989.

Un panel de comisionados de California negó a Menendez la libertad condicional por tres años, después de lo cual será elegible nuevamente, en un caso que sigue fascinando al público. Una audiencia de libertad condicional para su hermano Lyle Menendez, quien está detenido en la misma prisión en San Diego, se encuentra programada para este viernes por la mañana.

Los dos comisionados determinaron que Menendez no debería ser liberado después de una audiencia de todo el día durante la cual lo interrogaron sobre por qué cometió el crimen y violó las reglas de la prisión.

Los Hermanos Menendez ı Foto: AP

Los hermanos se volvieron elegibles para la libertad condicional después de que un juez redujera sus sentencias en mayo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 50 años a cadena perpetua.

Las audiencias de libertad condicional representan el momento más cercano que han estado de ganar la libertad de la prisión desde sus condenas hace casi 30 años por asesinar a sus padres.

Los hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua en 1996 por disparar fatalmente a su padre, Jose Menendez, y a su madre, Kitty Menendez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. Mientras que los abogados de la defensa argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria.

Hermanos Menéndez ı Foto: Redes sociales

