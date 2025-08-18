Frankestein de Guillermo del Toro: FECHA de estreno y dónde ver el nuevo clásico de terror

El cineasta mexicano Guillermo del Toro continúa demostrando por qué es considerado uno de los grandes maestros del cine fantástico y de terror. Tras su paso triunfal por festivales internacionales, su esperada adaptación de Frankenstein ya tiene fecha de estreno en Netflix: será el 7 de noviembre de 2025, una cita marcada en rojo para los amantes del séptimo arte.

La noticia llega después de meses de expectativa, pues desde que Del Toro anunció que trabajaba en este proyecto, inspirado en la clásica novela de Mary Shelley publicada en 1818, las expectativas no han dejado de crecer. Con su estilo único, que mezcla el horror con la poesía visual, el director promete darle nueva vida al icónico monstruo de la literatura.

Sus primeras apariciones

Antes de llegar al catálogo de Netflix, se espera que Frankenstein tenga un recorrido especial en salas de cine selectas a partir de octubre de 2025.

Este estreno en streaming, responderá a la estrategia que Netflix ha adoptado con algunos de sus títulos más esperados, para posicionarlos en la temporada de premios y darles visibilidad entre críticos y audiencias.

Un elenco de primer nivel

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este proyecto es su elenco. El reparto está encabezado por Oscar Isaac, quien interpretará al doctor Victor Frankenstein, el científico obsesionado con desafiar las leyes de la naturaleza.

La criatura, pieza central de la historia, estará a cargo de Jacob Elordi, conocido por su trabajo en Euphoria y Saltburn, lo que genera aún más curiosidad sobre la manera en que el actor dará vida a un personaje tan complejo y trágico.

Además, Mia Goth, una de las actrices más destacadas del cine de terror contemporáneo, tendrá un papel clave que aún se mantiene bajo reserva, aunque se especula que podría ser Elizabeth, la prometida de Victor.

Del Toro y su relación con los monstruos

Para Guillermo del Toro, Frankenstein no es solo una adaptación más, sino un proyecto personal que acaricia desde hace décadas. El director ha declarado en varias entrevistas que considera a la criatura de Shelley como “el monstruo más humano de todos”, lo que lo llevó a explorar su dimensión emocional y existencial más allá del simple terror.

Su filmografía lo respalda: desde El espinazo del diablo hasta La forma del agua, Del Toro ha retratado a los monstruos no como villanos planos, sino como símbolos de marginación, soledad y deseo de ser aceptados. Con Frankenstein, todo indica que continuará esa tradición.

Un estreno que apunta a premios

La fecha de estreno en noviembre no es casualidad. Netflix suele reservar sus producciones más fuertes para el cierre del año, con la mira puesta en la temporada de premios. Y si algo ha demostrado Del Toro es su capacidad para conquistar tanto a la crítica como a la audiencia. Recordemos que ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película con La forma del agua en 2018, y más recientemente fue reconocido por su versión animada de Pinocho.

Con esta nueva apuesta, el director mexicano busca no solo homenajear a Mary Shelley, sino también ofrecer una versión definitiva de una de las historias más influyentes de la literatura gótica.

¿Dónde verla?

La película estará disponible a nivel global en Netflix el 7 de noviembre de 2025, después de su breve paso por cines en octubre. Así que, si eres amante del terror, la fantasía y el cine de autor, marca la fecha porque Guillermo del Toro está listo para revivir al monstruo más icónico de todos los tiempos.